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31: Праздник смерти 31: Праздник смерти
Киноафиша Фильмы 31: Праздник смерти Отзывы о фильме «31: Праздник смерти»
31 31: Праздник смерти 2016 / США
5.6 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 5.1
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Отзывы о фильме «31: Праздник смерти»

Вся информация о фильме
Наша рецензия

Тяжела всё-таки жизнь человека: столько неприятностей подстерегает нас на каждом шагу. И если случайные проблемы никак не контролируемы, то вот намеренные угрозы вполне можно предвидеть. Только как это сделать, если ты никого не трогаешь, а на тебя вдруг покушается компания психически нездоровых людей в жутковатых костюмах? Вопрос, конечно, риторический, потому что такие ситуации в реальности вряд ли происходят. А вот в кино – запросто. Например, в новом фильме Роба Зомби (какая…

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Никита Ещин 12 сентября 2016, 21:10
жду не даждусь
12 сентября 2016, 21:10 Ответить
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