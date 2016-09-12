Наша рецензия

Тяжела всё-таки жизнь человека: столько неприятностей подстерегает нас на каждом шагу. И если случайные проблемы никак не контролируемы, то вот намеренные угрозы вполне можно предвидеть. Только как это сделать, если ты никого не трогаешь, а на тебя вдруг покушается компания психически нездоровых людей в жутковатых костюмах? Вопрос, конечно, риторический, потому что такие ситуации в реальности вряд ли происходят. А вот в кино – запросто. Например, в новом фильме Роба Зомби (какая…