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Киноафиша Фильмы 31: Праздник смерти Цитаты из фильма 31: Праздник смерти

Цитаты из фильма 31: Праздник смерти

Doom-Head [пастору Виктору] Знаешь, как говорят, кемосаби, в аду все любят попкорн.
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Doom-Head [пастору Виктору] Возможно, вы думаете, что перед вами просто клоун с накрашенным лицом. Но поверьте — я здесь не для того, чтобы скрасить ваш унылый день; я здесь, чтобы положить конец вашей жалкой жизни. Знаете, в общем, вам неплохо повезло, но глубоко внутри вы, наверное, понимали, что всё рано или поздно закончится — так почему бы не сейчас.
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Doom-Head Я не какой-то е#нутый клоун.
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Doom-Head [говорит сам с собой в зеркале] Я не сумасшедший; я контролирую ситуацию!
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Doom-Head Дым во время отдыха — отличный спутник одинокого солдата. Знаешь, кто это сказал? Ты знаешь, кто это сказал?
Charly Да ты вообще думаешь, что мне п###ть?
Doom-Head Это был любимый всеми революционный марксист Че Гевара. Хотя, кажется, он курил трубку. Я всегда думал, что с трубкой выглядел бы слишком пафосно.
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Charly Я говорю, давайте выследим этих уродов и перережем им гл##ы.
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[Чарли выходит из фургона и тянется]
Charly Тебе по кайфу, дед?
Lucky Leo Думаю, да!
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Father Murder [для Чарли, Роско, Венус, Панды и Левона, связанных и с кляпами во рту] Я приветствую вас, о безымянные и пронумерованные! Сегодня вечером мы сыграем в 31! Что такое 31, спросите вы? А 31 — это война, и, как говорится, война — это ад!
Sister Dragon Ровно через сто двадцать секунд мы начнём. И всё, что вам нужно — прожить двенадцать часов внутри стен нашего собственного маленького ада.
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Psycho-Head Психо-Хэд, Шизо-Хэд: [обращаясь к Чарли, Роско, Венере и Панда, показывая им средний палец] Считайте себя везучими, что вас ебали лучшие!
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Doom-Head [поднимает топор] Заранее извиняюсь, что не точил эту штуку.
[Doom-Head убивает пастора Виктора]
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Sister Dragon Извините за вопрос, отец, но каков протокол, если у нас будет выживший?
Father Murder Дум-Хед нас никогда не подводил. Он сделает всё, как надо.
Sister Serpent Я не хочу показаться неуважительной, но это был не вопрос.
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Doom-Head [пастору Виктору] Что я делаю? К сожалению для тебя, у меня это получается отлично!
[смеётся]
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Venus Virgo Я тебя всему научу. Я не дам никому причинить тебе боль. Есть всего четыре вещи, которые нужно знать об этой работе. Это — ответ на всё! Ладно...
Venus Virgo Венус Вирго, Трикси, Снупи: Сосать, сосать, сосать. Б#ять, б#ять, б#ять. Сочный, сочный, сочный. Деньги, деньги, деньги!
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Sex-Head [удар по бицепсу Роско] Бах! До встречи, Попай! Пойду-ка я за шпинатом.
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Schizo-Head [к Венере, удерживая её] Хочешь увидеть что-то очень смешное?
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Cherry Bomb Можно хотя бы душ принять перед уходом?
Doom-Head Нет, вали с этой вонючей жопой прочь!
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