Doom-Head[пастору Виктору]Знаешь, как говорят, кемосаби, в аду все любят попкорн.
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Doom-Head[пастору Виктору]Возможно, вы думаете, что перед вами просто клоун с накрашенным лицом. Но поверьте — я здесь не для того, чтобы скрасить ваш унылый день; я здесь, чтобы положить конец вашей жалкой жизни. Знаете, в общем, вам неплохо повезло, но глубоко внутри вы, наверное, понимали, что всё рано или поздно закончится — так почему бы не сейчас.
Father Murder[для Чарли, Роско, Венус, Панды и Левона, связанных и с кляпами во рту]Я приветствую вас, о безымянные и пронумерованные! Сегодня вечером мы сыграем в 31! Что такое 31, спросите вы? А 31 — это война, и, как говорится, война — это ад!
Sister DragonРовно через сто двадцать секунд мы начнём. И всё, что вам нужно — прожить двенадцать часов внутри стен нашего собственного маленького ада.
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Psycho-HeadПсихо-Хэд, Шизо-Хэд: [обращаясь к Чарли, Роско, Венере и Панда, показывая им средний палец] Считайте себя везучими, что вас ебали лучшие!
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Doom-Head[поднимает топор]Заранее извиняюсь, что не точил эту штуку.
[Doom-Head убивает пастора Виктора]
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Sister DragonИзвините за вопрос, отец, но каков протокол, если у нас будет выживший?
Father MurderДум-Хед нас никогда не подводил. Он сделает всё, как надо.
Sister SerpentЯ не хочу показаться неуважительной, но это был не вопрос.
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Doom-Head[пастору Виктору]Что я делаю? К сожалению для тебя, у меня это получается отлично!
[смеётся]
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Venus VirgoЯ тебя всему научу. Я не дам никому причинить тебе боль. Есть всего четыре вещи, которые нужно знать об этой работе. Это — ответ на всё! Ладно...