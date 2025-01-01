[пастору Виктору]

Возможно, вы думаете, что перед вами просто клоун с накрашенным лицом. Но поверьте — я здесь не для того, чтобы скрасить ваш унылый день; я здесь, чтобы положить конец вашей жалкой жизни. Знаете, в общем, вам неплохо повезло, но глубоко внутри вы, наверное, понимали, что всё рано или поздно закончится — так почему бы не сейчас.