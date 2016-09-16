«31: Праздник смерти»: Рецензия Киноафиши

«Я хочу сыграть с тобой в игру»

Тяжела всё-таки жизнь человека: столько неприятностей подстерегает нас на каждом шагу. И если случайные проблемы никак не контролируемы, то вот намеренные угрозы вполне можно предвидеть. Только как это сделать, если ты никого не трогаешь, а на тебя вдруг покушается компания психически нездоровых людей в жутковатых костюмах?

Вопрос, конечно, риторический, потому что такие ситуации в реальности вряд ли происходят. А вот в кино – запросто. Например, в новом фильме Роба Зомби (какая чудесная фамилия для создателя фильмов ужасов) «31: Праздник смерти» («31»).

Кстати, Роб Зомби, похоже, любит снимать ругающие картины, потому что его «перу» принадлежат несколько фильмов жанра «ужасы»: «Хэллоуин 2007» (2007, «Halloween»), «Дом 1000 трупов» (2003, «House of 1000 Corpses»), «Повелители Салема» (2012, «The Lords of Salem». Только оценка у них, к сожалению, не очень высокая.

Кадр из фильма «31: Праздник смерти»

«31: Праздник смерти» – это история бродячих цирковых артистов, которые в далёком 1976 году перед Хэллоуином (что довольно символично, не правда ли?) похищаются компанией неизвестных. Они оказываются в плену у настоящих садистов, которые устраивают своим жертвам маленький ад. И в этом аду почти невозможно выжить. Местом для телесных и душевных издевательств для них становится специально оборудованный под пытки дом, где несчастных циркачей запирают, говоря, что они должны выжить, проходя беспощадные испытания. Если в течение 12 часов они смогут пройти всё, что упадёт на их долю, то получат свободу. И всё бы ничего, только этот дом, а вернее его жутковатые создатели, делают всё возможное, чтобы убить своих жертв. И стараются они так сильно, что даже не верится, что получить свободу вообще возможно. И всё это жестокое испытание происходит под лозунгом игры, которая называется 31 (тридцать одно).

Кстати, садисты скрываются за гримом клоунов, что довольно необычно. Всё-таки чаще всего клоуны пытаются рассмешить людей, а не покалечить, но вот героям фильма совсем не весело, когда они получают указания и зловещие напутствия от скрытых за жутковатыми масками людей.

Кадр из фильма «31: Праздник смерти»

К слову, тема с жестокими клоунами в фильмах используется не первый раз, например, подобная угроза для героев была в стареньком длиннющем фильме «Оно» (1990, реж. Томми Ли Уоллес). В нём, правда, всего один клоун и ведёт он себя не так агрессивно, как товарищи из «31: Праздник смерти», но некоторую боязнь этих людей с разрисованными лицами он в сердцах тоже поселяет. Да и сам фильм выглядит менее угрожающим за счёт довольно примитивного сюжета и скромных эффектов. Хоть и длится аж 3 часа, по запугиванию «Оно» точно проигрывает полуторачасовому (фильм длится 1 час 42 минуты) «31: Праздник смерти».

Кстати, по фразам про игру, в которую придётся играть жертвам, фильм Роба Зомби немного напоминает концепцию «Пилы».

Кадр из фильма «31: Праздник смерти»

Теперь поговорим о фильме в целом. Итак, сюжет. Для фильма ужасов весьма неплох: история захватывает и держит в напряжении всё экранное время. Актёры с обеих сторон (и жертвы, и похитители) сыграли на высоком уровне, что для ужастика в принципе редкость. Также отдельной похвалы стоит режиссёрская работа, которая позволяет бояться того, что происходит на экране не только за счёт сюжета или актёров, но и за счёт картинки.

Оксана Рузаева

В российском прокате с 15 сентября 2016

Расписание и покупка билетов на фильм «31: Праздник смерти»