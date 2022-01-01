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Мег Фостер
Мег Фостер
Meg Foster
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Мег Фостер
Meg Foster
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Дата рождения
10 мая 1948
Возраст
74 года
Знак зодиака
Телец
Карьера
Актриса
Биография Мег Фостер
Родилась 10 мая 1948 года. Рединг, Пенсильвания, США.
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Фильмография Мег Фостер
Джиперс Криперс 3
ужасы, триллер
2017, США
6.0
31: Праздник смерти
ужасы
2016, США
5.0
Haunted: 333
триллер
2015, США
0.0
Лучшие из лучших 2
триллер, драма
1993, США
6.0
Слепая ярость
комедия, боевик, драма, триллер, криминал
1989, США
7.0
Чужие среди нас
ужасы, фантастика, боевик
1988, США
7.0
Уик-энд Остермана
боевик, триллер
1983, США
5.0
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