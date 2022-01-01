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Мег Фостер

Meg Foster
Мег Фостер
Мег Фостер Meg Foster
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Дата рождения
10 мая 1948
Возраст
74 года
Знак зодиака
Телец
Карьера
Актриса
Биография Мег Фостер

Родилась 10 мая 1948 года. Рединг, Пенсильвания, США.

Фильмография Мег Фостер
Джиперс Криперс 3
Джиперс Криперс 3
ужасы, триллер 2017, США
6.0
31: Праздник смерти
31: Праздник смерти
ужасы 2016, США
5.0
Haunted: 333
Haunted: 333
триллер 2015, США
0.0
Лучшие из лучших 2
Лучшие из лучших 2
триллер, драма 1993, США
6.0
Слепая ярость
Слепая ярость
комедия, боевик, драма, триллер, криминал 1989, США
7.0
Чужие среди нас
Чужие среди нас
ужасы, фантастика, боевик 1988, США
7.0
Уик-энд Остермана
Уик-энд Остермана
боевик, триллер 1983, США
5.0
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