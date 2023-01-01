Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Заклятие Абизу" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
СуперБобровы: Народные мстители СуперБобровы: Народные мстители
Киноафиша Фильмы СуперБобровы: Народные мстители СуперБобровы: Народные мстители, 2018: актеры и роли
СуперБобровы: Народные мстители 2018 / Россия
4.7 Оцените
50 голосов Рейтинг IMDb: 3.9
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

СуперБобровы: Народные мстители, 2018: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Дмитрий Дьяченко Дмитрий Дьяченко Dmitriy Dyachenko
В ролях
Оксана Акиньшина Оксана Акиньшина Oksana Akinshina Павел Деревянко Павел Деревянко Роман Мадянов Роман Мадянов Ирина Пегова Ирина Пегова Владимир Толоконников Владимир Толоконников Даниил Вахрушев Даниил Вахрушев Софья Мицкевич Софья Мицкевич Роман Курцын Роман Курцын Roman Kurtsyn
Чебурашка
Чебурашка
2022, Россия, семейный, комедия
Операция «Фортуна»: Искусство побеждать
Операция «Фортуна»: Искусство побеждать
2023, США, триллер, боевик, комедия
Крушение
Крушение
2023, США / Великобритания, боевик, приключения, триллер
Аватар 2: Путь воды
Аватар 2: Путь воды
2022, США, приключения, боевик, фантастика
О чем говорят мужчины. Простые удовольствия
О чем говорят мужчины. Простые удовольствия
2023, Россия, комедия, мелодрама
Кот в сапогах 2: Последнее желание
Кот в сапогах 2: Последнее желание
2022, США, анимация, комедия, приключения
Изумительный Морис
Изумительный Морис
2023, США, анимация, семейный, фэнтези
Мира
Мира
2022, Россия, фантастика, приключения, драма, семейный
Метки тьмы
Метки тьмы
2021, США, ужасы
Ведьма: Реинкарнация
Ведьма: Реинкарнация
2022, Мексика, ужасы
Один настоящий день
Один настоящий день
2022, Россия, триллер, криминал
Хищники
Хищники
2022, Франция / Испания, триллер
Related video
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Приложение киноафиши