Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Не звезди!"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
Все
Российские
Зарубежные
Киноафиша
Персоны
Алексей Петрухин
Алексей Петрухин
О персоне
Фильмография
Новости
Алексей Петрухин
В избранное
Уже в избранном
Добавьте персону в избранное
Дата рождения
12 марта 1973
Возраст
49 лет
Знак зодиака
Рыбы
Карьера
Продюсер, Актер, Сценарист
Биография Алексея Петрухина
Родился 12 марта 1973 года. Московская область, СССР (Россия).
Развернуть
Фильмография Алексея Петрухина
Старый хулиган
драма, криминал
2019, Россия
0.0
Яков. Сын Сталина
военный, исторический, драма
2019, Россия
0.0
Последнее испытание
драма
2018, Россия
6.0
Вокзалы России: связь времен
документальный
2018, Россия
0.0
Училка
триллер, драма
2015, Россия
7.0
Быть или не быть
драма
2011, Россия
0.0
Чужая куча
анимация, комедия
2007, Россия
0.0
Сдвиг
приключения, криминал
2006, Россия
6.0
Все фильмы
Новости о персоне
Новости звезд на нашем канале Телеграм
Фонд кино требует 91 миллион рублей от авторов сиквела «Тайны печати дракона»
Создатели не могут завершить фильм из-за пандемии.
Написать
15 октября 2020 09:08
Интервью: Алексей Петрухин о проблемах и достоинствах работы в крупных жанрах
«Самый главный спецэффект в кино ― человеческая эмоция».
Написать
8 июля 2019 14:36
Все новости
Related video
Скрывала много лет: главную тайну Тутберидзе раскрыла дочь
Навесили хомут: вот о чем до конца жизни жалел «вечный Шурик» Демьяненко
Брыльска проиграла «холодную» войну с советской звездой: как это было
Памятник Гайдаю вызвал бурные споры: причину поймут не все
В спорах о парике Малахова наконец-то поставлена точка: вот что выяснилось
Не стыдно: кем работает дочь прославленного ведущего «Поля чудес»
Никто не мог заподозрить: хирург выдал неприглядную правду о Галкине
Диснею не тягаться: создатель «Ну, погоди!» приструнил критиков-иностранцев
Королева подставила Николаева перед женой: «Игорь – сказочник»
«Рот стал клоунский»: мать Соколовского пожалели из-за неудачной пластики
Доносом за добро: правду о «Джентльменах удачи» Данелия скрывал всю жизнь
В «Берегись автомобиля» нашли непростительный для Рязанова ляп