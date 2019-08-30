«Последнее испытание»: Рецензия Киноафиши

В одной из статей сборника «Почти два килограмма слов» Алексей Поляринов размышляет о месте современных трагедий в культуре и попытках их осмысления на примере Холокоста и 11 сентября. Пытаясь отыскать аналогичные работы о российских терактах, писатель столкнулся с трудностями. Большие публикации по «Норд-Осту» и Беслану практически отсутствуют. Встречаются лишь редкие статьи и документальные книги-сборники, в первую очередь концентрирующиеся на эмоциях пострадавших, а не анализе произошедшего. Восстанавливать хронологию можно по статье из Википедии и иностранной прессе, почему-то уделившей этим событиям больше внимания. Отсутствуют и художественные произведения, которые могли бы стать отличной моделью исследования и эмоциональной перезагрузкой для нации, усиленно старающейся забыть о недавних трагедиях. Фильм «Последнее испытание» издалека казался подобной попыткой, способной наконец-то начать предметный разговор со зрителем.

Изначально картину создавали как продолжение «Училки», истории педагога, запершейся в классе с детьми и пистолетом, чтобы насильно привить им правильные ценности. Дальше с постеров убрали название «Училка», позиционируя фильм как самостоятельное произведение. Создатели не остановились и здесь, пойдя дальше. Постер с надписью «основано на реальных событиях» подразумевает связь с трагедией «Норд-Ост». Режиссером и автором сценария Алексей А. Петрухин, который до этого отличился той самой «Училкой», памятником топорности и примитивных нравоучений.

Видимо, вся реальность ограничилась лишь рекламой. При просмотре «Последнее испытание» не дает никаких намеков на подлинность происходящих событий. На экране моментально появляются уже знакомые герои, центром которых вновь оказывается учительница истории Алла Николаевна. В этот раз все осознавший бывший 11а становится лишь ростками педагогической гордости, которые пожинает наставник. Признательные дети дарят учительнице билеты в местный Дом культуры «Мир», где один из бывших одноклассников исполняет главную роль в постановке «Ромео и Джульета». Спектакль прерывает группа чеченских террористов, вышедших на путь священной войны. Училке предстоит новая разъясняющая беседа, в которой она будет размышлять об истории современной России, Сталине, злых либералах, прогнивших чиновниках, исламе, православии, боге, этнических конфликтах и геополитике, пытаясь переубедить захватчиков и спасти всех от страшной трагедии.

Последнее испытание

За годы, прошедшие с первой картины, создатели точно поднаторели и смогли превзойти себя в морализаторстве. Диалоги - это не только большая, но и худшая часть фильма. Говорят здесь постоянно, лишая происходящее реализма и быстро превращая действие в фарс. Местные размышления не уходят дальше шаблонов, призванных пробудить сознательность и подлинный патриотизм. Этот мир полностью лишен и юмора, который заменила искусственная серьезность людей, разговаривающих пафосом шекспировских героев. Параллель с реальностью «Норд-Оста» одна: непосредственный теракт в Доме культуры. Остальное – фантазия авторов, с большим трудом представляющих как может выглядеть террористический акт.

Заложники постоянно перечат чеченцам, выдвигая свои требования, и не считаются с людьми, держащими в руках автоматы. Главная героиня спокойно ведет задушевные беседы с их лидером, а все вокруг постоянно повторяют «учитель – самая важная из профессий». Работа ФСБ и военных по другую сторону кордона больше похожа на хаос, состоящий из людей, не способных завязать шнурки на собственных ботинках. Они, как и террористы, просто ждут чуда небесного, не принимая никаких действий и лишь формально участвуя в сюжете. Даже журналисты самостоятельно запретят себе видеосъемку, ведь подобное «просто неэтично», подтверждая статус одной из самых благородных земных профессий. Посоревноваться с военными и ФСБ могут только террористы, больше похожие на отряд случайно набранных людей, не понимающих почему они здесь оказались. Четкого и слаженного плана действий по захвату заложников увидеть не получится, происходящее переполнено сюжетными дырами и непрофессионализмом всех участников. После просмотра остается загадкой, для чего вообще нужно было захватывать Дом молодежи «Мир» в эпоху iPhone 7 (был у одного из героев и свидетельствует о наступление 2016 года) и какие проблемы нынешней Чечни возможно решить подобным образом.

Понятен лишь план главного злодея. В какой-то момент он (постоянно с кем-то разговаривающий по телефону на английском, одетый в американскую военную форму и делающий оригами из 100$ банкнот) признается, что главная цель – помощь в дестабилизации ситуации в Чечне и России (предположительно заказанная и оплаченная злым Западом). После подобного реализма хочется моментально покинуть зал. Остальную надежду заберет с собой раздутый хронометраж в 135 минут, состоящий из плохого монтажа, ужасной актерской игры и примитивных музыкальных аранжировок, пытающихся создать бутафорные эмоции. Не спасает даже наличие в массовке реальных жертв трагедии «Норд-Ост», которым психологи советовали вновь пережить травму в целях психологического восстановления. Думаю, конечный результат может их сильно удивить.

Единственной попыткой осмыслить происходящие на экране события стало отсутствие деления на привычное черное и белое, превращая окружающую мораль в неоднозначную серость. Сначала это показано в истории бывшего ученика, в детстве случайно убившего своего друга, но все равно «заслуживающего второго шанса, а не колонии». Дальше режиссер размывает и само преступление чеченских террористов. Оказывается, захват людей не во имя денег, а в угоду политических и религиозных убеждений не так уж и плохо. Главное в людях благородство и проповедование правильных ценностей. Например, уважение старших, ведь «современные дети совсем распоясались и перестали чтить диктат взрослых». В конце нас ждет: освобождение заложников в стиле фарс, дружба народов в виде обнимающихся чеченцев и русских, крупный план со словом «МИР» на здании Дома культуры и модный отечественный рэп на титрах. «Мирное небо» в исполнении Ромы Жигана по-настоящему закольцовывает все происходящее «сильными» стихами о настоящем добре.

«Последнее испытание» может понравится слишком впечатлительным людям, фанатам теорий заговора и поклонникам фильма «Училка». Остальные увидят произведение, рожденное современным российским телевидением и очередными «правильными» ценностями, с которыми позволено лишь соглашаться и не поощряется анализировать. Но, кажется, перенасыщенность релизов и отсутствие агрессивной телевизионной рекламной компании не оставляют фильму возможности в будущем похвалиться зрительскими успехами. Здесь уже не помогут ни титр «нашим учителям посвящается…», ни те самые знания и слова, превращенные режиссером в оружие. Пока осмыслять современную историю мы можем лишь в застольных кухонных беседах, до внятных культурных формулировок и образов нам еще очень далеко.

Константин Киценюк