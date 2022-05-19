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Елена Захарова
Елена Захарова
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Елена Захарова
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Дата рождения
2 ноября 1975
Возраст
46 лет
Знак зодиака
Скорпион
Карьера
Актриса
Биография Елены Захаровой
Родилась 2 ноября 1975 года. Москва, СССР (Россия).
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Фильмография Елены Захаровой
Последнее испытание
драма
2018, Россия
6.0
Прощаться не будем
военный, драма
2018, Россия
6.0
Бабоньки
комедия
2015, Россия
6.0
У Бога свои планы
драма, мелодрама
2012, Россия
5.0
В Россию за любовью!
мелодрама
2012, Россия
5.0
Я знаю, как стать счастливым
мелодрама
2008, Украина
0.0
Скульптор смерти
детектив
2007, Россия
5.0
Удачный обмен
мелодрама
2007, Россия
6.0
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