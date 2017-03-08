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Т2: Трейнспоттинг Т2: Трейнспоттинг
Киноафиша Фильмы Т2: Трейнспоттинг Отзывы о фильме «Т2: Трейнспоттинг»
T2: Trainspotting Т2: Трейнспоттинг 2017 / Великобритания
7.4 Оцените
36 голосов Рейтинг IMDb: 7.2
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Отзывы о фильме «Т2: Трейнспоттинг»

Вся информация о фильме
Наша рецензия

Не поверите, но он снова бежит. Бежит, как и лет двадцать назад. Только тогда он был вечно под наркотой – и давал стрекача от полиции и проблем. Сейчас же Рентон вполне респектабельный представитель офисного планктона – поэтому его не самые дешевые кеды имеют дело лишь с беговой дорожкой. Однако, как показала практика, улепетывать от стражей порядка у Рентона получалось лучше. Потому что с ними он ещё хоть как-то справлялся – а вот с тренажером…увы. В общем, герой наш с…

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Игорь Дугарев 8 марта 2017, 21:19
Оценка
Нельзя однозначно сказать, удачен ли этот фильм и необходимое ли это продолжение, но можно смело выделить его сильные стороны - интересная операторская работа, потрясающий саундтрек, общая атмосфера неблагополучных кварталов Эдинбурга, классный МакГрегор и очень смешной юмор, придающий абсурдности даже довольно трагическим ситуациям.
Как мне показалось, фильм больше не про пресловутую "новую жизнь", а про то, что от себя никуда не убежать. Нет никаких гарантий, что в 40 лет что-то поменяется и ты так и не будешь скован своими промахами, пусть и совершёнными 20 лет назад. Наверное, именно вот эта мысль понравилась мне здесь больше всего.
8 марта 2017, 21:19 Ответить
Валентин 9 марта 2017, 01:36
Оценка
Визуальный восторг! Пиршество операторской работы и Гай Ричи (хотя он к фильму никакого отношения не имеет).
Вот такие эпитеты у меня крутятся в голове после просмотра Т2.
Картинка, звук, музыка, всё на высоте, всё блестяще!
Откуда же взялся Гай Ричи? Да из истории. Сюжет в фильме похож на фильмы Гая: задорный сюжет, всё быстро происходит, отвязные ситуации.
Но не знаю, к сожалению или к счастью, смысловой нагрузки первой На игле тут почти нет: есть ностальгия по первому фильму, и одно почти цитирование первой части, и на этом всё.
Пожалуй это и к лучшему, всё о наркоманах было сказано в 95м году, зачем повторять одно и то же? Тем более, что почти ничего не поменялось в их мире... А сейчас мы видим историю наших героев 10 лет спустя. Тенденции, культура, общество наложило свои отпечатки, мир стал быстрее, саркастичнее, как и наш фильм. Да и что уж сказать, сам зритель уже насмотрелся на тяжелые истории о наркоманах, хочется полегче, с чёрным юмором, и даже только косвенно о нариках :)
Получать эстетическое удовольствие, только 18+
9 марта 2017, 01:36 Ответить
Stepan Kovalenko 9 марта 2017, 16:28
Оценка
Отличной идеей казалось снять продолжение (а не сиквел) культового фильма 90х - На Игле! Скажу что с нетерпение ждал очередной новой встречи со знакомыми героями. Тем более, если учесть что сюжет прямо ведёт продолжение повествования истории. Очень, казалось, классным это всё.

Но вышло вообще всё наоборт, К сожалению, Транспортинг-2 (На игле-2) вышел скомкано и как то даже бледновато. Местами кино очень забавное и даже смешное. Но только местами и очень редко радовало. Скорее всё действие напоминало о былой молодости и невозможности её вернуть. Откровенно скучно.

Сложность ситуации заключается как мне кажется это обойти оригинал.Если перед режиссером и стояла такая цель, конечно же. И прошло довольно таки много времени. О героях уже подзабыл - тем более о тонкостях сюжетной линии.

Знаю фильмографию Денни - у него очень много безусловно хороших фильмов. Этим видимо и живём.
9 марта 2017, 16:28 Ответить
Drew 23 марта 2017, 10:41
Оценка
Не являясь большим фанатом "На игле", мне фильм понравился. Можно даже рассматривать вне сиквела как самостоятельный фильм.
23 марта 2017, 10:41 Ответить
Демитрий Сильмарилл 28 марта 2017, 16:01
Оценка
Был приглашен на закрытый предпоказ данной картины. Очень обрадовался, что смотреть будем на языке оригинала. Приятно проникнуться колоритом британско-шотландского говора, а не российской «локализацией». Как выяснилось упомянутый колорит оказался практически единственным плюсом и судьба современных сиквелов не обошла стороной данное творение на коленке.

Теперь по порядку:

фильм чудовищно переполнен постоянными отсылками и флэшбеками из успешной первой части, приличный кусок хронометража и вовсе состоит из видеоряда «На игле». В нем нет ничего нового, лишь престарелые бывшие наркоманы, их стенания и грустные воспоминания о былых днях. Это не полноценная новая часть, а некий разбор полетов на современный манер, этакий анализ событий из того культового и поучительного фильма 1995-го.

Непростительное количество так называемых логических киноляпов, например как вы объясните тот факт, что сбежавшего из тюрьмы отца семейства полиция даже не подумала искать дома у семьи? Далее неудачные «пасхалки», а именно попытка шаржировать ключевой момент из, секундочку, бегущего по лезвию(!). Это и многое другое ну просто вынудило меня поставить минимальную оценку.

3 из 10
28 марта 2017, 16:01 Ответить
Демитрий Сильмарилл 6 апреля 2017, 21:10
Оценка
Это не полноценная новая часть, а некий разбор полетов
Был приглашен на предпоказ данной картины. Очень обрадовался, что смотреть будем на языке оригинала. Приятно проникнуться колоритом британско-шотландского говора, а не российской «локализацией». Как выяснилось упомянутый колорит оказался практически единственным плюсом и судьба современных сиквелов не обошла стороной данное творение на коленке.

Теперь по порядку:

фильм чудовищно переполнен постоянными отсылками и флэшбеками из успешной первой части, приличный кусок хронометража и вовсе состоит из видеоряда «На игле». В нем нет ничего нового, лишь престарелые бывшие наркоманы, их стенания и грустные воспоминания о былых днях. Это не полноценная новая часть, а некий разбор полетов на современный манер, этакий анализ событий из того культового и поучительного фильма 1995-го.

Непростительное количество так называемых логических киноляпов, например как вы объясните тот факт, что сбежавшего из тюрьмы отца семейства полиция даже не подумала искать дома у семьи? Далее неудачные «пасхалки», а именно попытка шаржировать ключевой момент из, секундочку, бегущего по лезвию(!). Это и многое другое ну просто вынудило меня поставить минимальную оценку.

3 из 10
6 апреля 2017, 21:10 Ответить
Алексей Хромов 29 июня 2017, 19:11
Выбери жизнь... И посмотри что с ней станет
Выбери будущее... Спустя двадцать летСобытия последних лет в двух словах можно обозначить просто «Возвращаются все». Безумный Макс вернулся в пустыню, агент Купер снова в Твин Пикс, Малдер и Скалли ловят пришельцев. Хан Соло и Чубакка вернулись на «Тысячелетний сокол», а Рик Декард — в мир «Бегущего по лезвию». Вернулся даже мой отец, ушедший 20 лет назад за хлебом (шутка, ели что).

Вернулась и старая компания героиновых наркоманов из классического фильма Trainspotting, получившего когда-то в русском прокате название «На игле». «Выбери будущее», шло фоном в первой картине. И вот, главные герои, когда-то сделали свой выбор, но будущее настало и… ничего не изменилось. И этот фильм — самая яркая иллюстрация того, что люди остаются прежними, пусть даже прошло 20 лет. Рентон (Юэн Макгрегор) когда-то вырвался из города, бросил наркотики, женился, и его жизнь пошла на лад. Но в конечном итоге, он всё равно возвращается в родные края и встречает тех же людей, те же характеры, и даже те же планы на будущее, лишь с небольшими коррективами во времени.

Кайфолом (Джонни Ли Миллер) всё тот же делец и хитрец, пытающийся нечестными способами получать деньги. А Кочерыжка (Юэн Бремнер) — такой же безобидный наркоман, хоть и с женой и ребёнком

В картине сквозят несколько прописных, но от этого не менее точных и трогательных истин, которые особенно цепляют, если посмотреть за раз оба фильма. Искренняя вера людей в то, что в их бедах виноват кто-то другой, и что именно его поступок когда-то сломал им жизнь, а не собственное поведение. А ещё, что в конечном итоге никогда не поздно попытаться найти себя, хоть, казалось бы, все поезда давно ушли.

Поклонникам первой части фильм понравится сразу и безоговорочно. Это чистая ностальгия, для режиссёра, зрителей, актёров и, похоже, даже персонажей. Отсылки, мысли, фразы, сцены — всё напоминает зрителю о тех временах, когда он, моложе на годы, смотрел шокировавший всех фильм. С одной только поправкой — Дэнни Бойл научился снимать невероятно красиво. Даже в таком фильме, где особо негде развернуться, картинка просто завораживает.
Тем же, кто не знаком с исходником, просто необходимо посмотреть сразу оба фильма, почувствовать разницу, но насладиться обоими.
29 июня 2017, 19:11 Ответить
Anastasia Ganina 14 августа 2017, 22:15
We would have injected vitamin C if only they'd made it illegal
Через 20 лет после того, как он сбежал с деньгами, Марк возвращается в Эдинбург в фильме T2 Трейнспоттинг / На игле 2 (T2 Transpotting, 2017, Дэнни Бойл). В фильме играет все тот же актерский состав, который за эти годы успел стать легендарным: Юэн Макгрегор и Джонни Ли Миллер с белыми волосами. Создатели фильма взяли за основу продолжение книги Уэлша и не пытались соперничать с оригиналом. Марк все эти годы вел здоровый образ жизни, женился и нашел хорошую работу. Он приезжает всего на несколько дней в город детства и спасает своего старого друга Кочерыжку от самоубийства. Прошло очень много времени, но главные герои хорошо помнят свою молодость и не простили друг другу старые обиды. Марк выбрал жизнь, но та ли эта жизнь, которая ему нужна? Он снова связывается с Саймоном для организации сомнительного бизнеса, расплачивается за ошибки прошлого и погружается все в ту же психоделическую атмосферу, только более осознанно подходит к этому вопросу. Оба этих фильма так четко передают эпоху, город и людей вокруг. Я смотрела первый фильм много лет после его выхода на экраны, но я четко ощущала, как за всеми нереальными и гипертрофированными сценами рассказывается о чем-то очень жизненном, о чем сложно говорить и признаваться. Так и в новом фильме Бойл сохранил цензуру, сатиру и психологический посыл оригинального фильма. Даже если вы не фанаты фильмов про наркоманов, эти фильмы - история кинематографа и наша история, рассказанная с непривычной точки зрения.
14 августа 2017, 22:15 Ответить
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