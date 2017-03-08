Наша рецензия

Не поверите, но он снова бежит. Бежит, как и лет двадцать назад. Только тогда он был вечно под наркотой – и давал стрекача от полиции и проблем. Сейчас же Рентон вполне респектабельный представитель офисного планктона – поэтому его не самые дешевые кеды имеют дело лишь с беговой дорожкой. Однако, как показала практика, улепетывать от стражей порядка у Рентона получалось лучше. Потому что с ними он ещё хоть как-то справлялся – а вот с тренажером…увы. В общем, герой наш с…