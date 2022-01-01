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Т2: Трейнспоттинг Т2: Трейнспоттинг
Киноафиша Фильмы Т2: Трейнспоттинг Т2: Трейнспоттинг, 2017: актеры и роли
T2: Trainspotting Т2: Трейнспоттинг 2017 / Великобритания
7.4 Оцените
36 голосов Рейтинг IMDb: 7.2
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Т2: Трейнспоттинг, 2017: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Дэнни Бойл Дэнни Бойл Danny Boyle
В ролях
Юэн МакГрегор Юэн МакГрегор Ewan McGregor Джонни Ли Миллер Джонни Ли Миллер Jonny Lee Miller Роберт Карлайл Роберт Карлайл Robert Carlyle Юэн Бремнер Юэн Бремнер Ewen Bremner
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