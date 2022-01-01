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Т2: Трейнспоттинг
Т2: Трейнспоттинг, 2017: актеры и роли
T2: Trainspotting
Т2: Трейнспоттинг
2017 / Великобритания
Трейлер
7.4
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36
голосов
Рейтинг IMDb: 7.2
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Т2: Трейнспоттинг, 2017: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Дэнни Бойл
Danny Boyle
В ролях
Юэн МакГрегор
Ewan McGregor
Джонни Ли Миллер
Jonny Lee Miller
Роберт Карлайл
Robert Carlyle
Юэн Бремнер
Ewen Bremner
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