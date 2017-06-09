«Анна Каренина. История Вронского»: Рецензия Киноафиши

Три истории в одной

Карен Шахназаров решил не снимать в 31 раз привычную и успевшую всем осточертеть интерпретацию романа Льва Толстого «Анна Каренина»; тем более что это уже было сделано в 2012 году Джо Райт и Кирой Найтли, исполнявшей главную женскую роль в полнометражке. Годом позднее Кристиан Дюгей и Виттория Пуччини представили на суд зрителя сериальную адаптацию. Казалось бы, что еще можно придумать нового? Однако на дворе 2017, и Шахназаров, поддерживая отечественного производителя, выпускает еще одну историю, но в этот раз глазами несчастного Вронского и сына Анны – Сережи Каренина. Старая история в современном осмыслении словно пытается раз и навсегда поставить точку в череде себе подобных, сделав как полнометражный, так и сериальный формат и задействовав не только сам роман, но и два дополнительных произведения – повесть «На Японской войне» Льва Толстого и цикл «Рассказы о Японской войне» Викентия Вересаева.

Кадр из фильма «Анна Каренина. История Вронского»

Вот и получается, что в истории вместо одной главной героини – трое: сама Анна, Вронский, от лица которого и ведется повествование, и Каренин. При этом роль героини вполне объяснимо отступает на второй план: в центре повествования на этот раз история Вронского, за тридцать нет не сумевшего забыть одну-единственную женщину, мужа-рогоносца и Сережи, переживающего смерть матери и винящего во всем разлучника.

Хорошим бонусом к дополненному осмыслению произведения и изменению фокуса повествования идет визуальная составляющая: хорошая картинка, монтаж, проработанные до мельчайших подробностей костюмы, трудоемкая работа со светом и масштабные мизансцены балов, оперы, сражения и скачек. Все это представлено так, как ни один зарубежный режиссер не смог бы. Даже в той же «Анне Карениной» Райт визуальный ряд был скорее британским осмыслением того, что могло бы быть в России того времени. Да и соединение двух временных пластов – Русско-Японской войны и истории тридцатилетней давности – дополнительно оттеняет канву повествования.

Кадр из фильма «Анна Каренина. История Вронского»

Которая, к слову, в основе своей не претерпела особых изменений: все развивается канонично, в соответствии со своим литературным прототипом. Новым здесь является та самая интерпретация происходящего глазами Вронского, который из мужественного ухажера, сильного плеча и глотка свежего воздуха для Анны превратился во влюбленного юношу, контрастиируя с более несдержанными супругами. Вместе с тем именно каноничность доводит произведение до несколько фрагментарной подачи происходящего на экране; впрочем, благодаря музыке она играет здесь так же хорошо, как и в «Мече Короля Артура» Гая Ричи: зритель не успевает не только устать, но и подумать «я ведь это уже где-то видел!».

Кадр из фильма «Анна Каренина. История Вронского»

Однако, по сравнению со своей сериальной адаптацией или хотя бы советскими картинами, фильму не хватает новизны: безусловно, это почти невозможно сделать в 31 раз, но мораль «важнее всего любовь» не сработала ни в «Чудо-женщине», ни здесь: про этои у классиков в оригинальном произведении прочесть можно, а от интерпретаций ожидается все же неожиданное решение, новое понимание. Здесь даже «Спасти Пушкина» с его карикатурностью выглядит в куда лучшем свете. Но более глубокое осмысление происходящего Шахназаров оставляет для сериала, в котором происходящее разворачивается пусть и медленнее, зато вдумчивее.

Галина Потапова

В российском прокате с 8 июня 2017 года

Расписание и покупка билетов на фильм «Анна Каренина. История Вронского»