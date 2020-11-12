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Постер фильма Сестры Бронте
6.5
Киноафиша Фильмы Сестры Бронте
6.5

Сестры Бронте

, 1979
Les soeurs Bronte
Франция / биография, драма / 18+
Постер фильма Сестры Бронте
6.5

О фильме

История жизни знаменитых сестер-писательниц Бронте. Рано лишившись матери, сестры Бронте — Шарлотта, Эмилия и Анна — были предоставлены сами себе. Вскоре оказалось, что все три сестры обладают литературными талантами.

В ролях

Изабель Аджани
Изабель Аджани
Emily Brontë
Мари-Франс Пизье
Charlotte Brontë
Изабель Юппер
Изабель Юппер
Anne Brontë
Паскаль Греггори
Branwell Brontë
Пэтрик Маги
Reverend Brontë
Хелен Сюргере
Madame Robinson
Ролан Бертен
Mr. Nicholls
Алис Саприч
La tante Elizabeth Brontë
Ксавье Депра
Monsieur Hager
Эдриан Брайн
Monsieur Robinson
Режиссер Андре Тешине
Сценарист Паскаль Боницер, Андре Тешине, Жан Грюо
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Франция
Продолжительность 1 час 55 минут
Год выпуска 1979
Премьера в мире 9 мая 1979
Производство Action Films, Gaumont, France 3
Другие названия
Les soeurs Brontë, The Brontë Sisters, Las hermanas Brontë, As Irmãs Bronte, Bronte Kardeşler, Bronten sisarukset, Chị Em Nhà Brontë, De gezüsters Brontë, Die Schwestern Bronte, Les germanes Brontë, Oi aderfes Bronte, Siostry Brontë, Søstrene Brontë, The Bronte Sisters, Οι αδερφές Μπροντέ, Сестры Бронте, ブロンテ姉妹

Рейтинг фильма

6.5
Оцените 12 голосов
6.4 IMDb
Обновлено 12 ноября 2020

Отзывы о фильме

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