История жизни знаменитых сестер-писательниц Бронте. Рано лишившись матери, сестры Бронте — Шарлотта, Эмилия и Анна — были предоставлены сами себе. Вскоре оказалось, что все три сестры обладают литературными талантами.
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Рейтинг фильма
6.5
Оцените12 голосов
6.4IMDb
Обновлено 12 ноября 2020
Цитаты
Emily BrontëЯ плюю на любовь и всю её тщету.
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