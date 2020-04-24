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Кирилл Гребенщиков

Кирилл Гребенщиков
Кирилл Гребенщиков
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Дата рождения
22 июня 1972
Возраст
50 лет
Знак зодиака
Рак
Место рождения
Москва, СССР (Россия)
Рост
180 см
Биография Кирилла Гребенщикова

Кирилл Гребенщиков появился на свет 22 июня 1972 года в российской (а в те годы – советской) столице. Его отец – Юрий Гребенщиков – был известным актером, прославившим не один театр. Мама – Наталья Федоровна Гребенщикова – тоже была актрисой и преподавала сценическое мастерство. Кирилл рос за кулисами театров, где работали его родители, но сам удариться в актерское ремесло не спешил. Однако подростком он увлекся театральным реквизитом, юношу влекло к художественному искусству и рисованию. Кириллу исполнилось 15, когда в 50-летнем возрасте погиб его отец.

В 1989 году будущий актер стал студентом Школы-студии МХАТ. В эти годы юноша получил свой первый опыт в киноиндустрии, появившись в эпизодах картин «Русский роман» и «Сибирский цирюльник». Но по-настоящему актера прославил многосерийный проект «30-летние», в котором он блестяще исполнил роль ресторатора. Сериал вышел на экраны в 2006 году. С тех пор послужной список Гребенщикова постоянно растет.

Кирилл женился на однокурснице Ольге еще в годы студенчества. В 1994 году у пары родилась дочь Полина. Ольга Гребенщикова не стала актрисой, как супруг, зато прославилась в качестве поэта. В 2000 году она выпустила сборник стихотворных произведений.

Гребенщиков – ярый поклонник путешествий. На свой первый внушительный заработок он отвез супругу и дочь в Испанию.

Интересные факты о Кирилле Гребенщикове
  • Гребенщиков признается, что роль Пуховского в «30-летних» вызывает у него чувство гордости за все актуальные темы, которые были освещены в картине;
  • Зрители часто путают Гребенщикова с актерами Александром Петровым и Евгением Цыгановым из-за внешнего сходства мужчин;
  • Дочь Кирилла Гребенщикова Полина стала студенткой ВГИКа. Отец не выразил большой радости по поводу ее выбора, но и препятствовать не стал;
  • Увлеченный в юности театральной бутафорией Гребенщиков первоначально учился на художника-постановщика, но после двух лет учебы пришел к выводу, что актерское мастерство ему интереснее.
Фильмография Кирилла Гребенщикова
Матрешка
Матрешка
2018, Россия
0.0
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24 апреля 2020 15:11
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