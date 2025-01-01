TulsaПотому что мы все запутались, боимся и пытаемся быть кем-то другим, и если бы мы все просто говорили о своих самых сокровенных желаниях тем, кто их вызывает, может, все бы в итоге стали счастливыми или что-то в этом духе.
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Sarah ElliotМужество — это просто страх, который уже помолился.
Gardner ElliotЭто всё игра. Прекрасная музыка, которую ты создаёшь, выдает тебя.
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Gardner Elliot[Талсе, стоящей в океане]Моя мама здесь; я её чувствую. Я не выбирал, где родиться, но могу выбрать, где умереть.
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Sarah Elliot[стоящая перед публикой]Извините, если у нас есть время только на пару вопросов. Знаете, как это бывает накануне поездки.
[смех]
Scott HubbardСкотт Хаббард, Aerospace Times. Мисс Эллиот, каково это — жертвовать? Следующие четыре года своей жизни.
Sarah ElliotЭто не жертва, это возможность. Я чувствую... Я чувствую смирение, волнение и благодарность за шанс быть первопроходцем.
ReporterМисс Эллиот, вам не страшно? Учитывая историю, учитывая опасности?
Sarah ElliotКонечно. Я боюсь, что могу подвести миссию. Меня учили, что смелыми считаются те, кто рискует без страха. Но гораздо смелее те, кто рискует несмотря на страх. Мужество — это страх, который прочитал свои молитвы.
Nathaniel Shepherd[говорит с трибуны]Я хотел полететь на Марс. Не просто в гости, я хочу там жить. Потому что тогда я бы жил правдой — что жизнь на Марсе возможна. Доказательством того, что если понадобится, человечество сможет начать всё с нуля. У нас проблемы, и это наша вина, время на исходе, а мать-природа не ведёт переговоры. Мы не можем сдаваться, не сейчас. Марс — планета, созревшая и готовая для жизни. Ресурсы Земли могут иссякнуть, но есть один ресурс, который мы никогда не должны игнорировать. Он самый ценный и при этом безграничный. Смелость.
[аплодисменты]
Nathaniel ShepherdЯ написал эти слова... Я написал их, когда мне было 12 лет; это было моё письмо в Белый дом. Никогда не думал, что президент прочитает их вслух нации, оплакивающей потерю ещё одного экипажа астронавтов. Никогда не мечтал стать символом стойкости — молодым человеком с единственным видением, а всё остальное, ну, это не история, а только начало.
[бурные аплодисменты]
Nathaniel ShepherdВот мы и здесь. Благодаря Genesis Space Technologies через 20 часов «Магеллан 61» доставит шестерых астронавтов на Марс — не в гости, а чтобы жить там. Первые настоящие граждане Марса!
[ещё аплодисменты]
Nathaniel ShepherdОт детской мечты до самого грандиозного космического собрания, которое когда-либо пытался организовать мир. Поселение под названием Восточный Техас на Марсе.
Nathaniel ShepherdОна была бесстрашной. Она была доброй. И она просто... казалась непобедимой. И когда она умерла, мне хотелось сдаться и перестать жить.
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Nathaniel ShepherdНо в этом вся злая сила любого секрета. С каждым разом становилось только хуже. Каждый раз, когда я возвращался к этому, к тому, что сделал, к своим выборам, я понимал — иначе я поступить не мог. Но дело не в этом. Я справился с проблемой. Просто понятия не имел, что решение меня убьёт. Оно меня убило, и, честно говоря, продолжает убивать.
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Gardner Elliot[рассказчик]Я хотел попасть на Землю. Не просто побывать, а жить там. Оказалось, что люди с Земли хотели ровно того же, что и люди с Марса. И я должен это знать, потому что, по-моему, я пока единственный. Пока. Не знаю, что лучше, но вот что я точно знаю: хорошо быть дома.