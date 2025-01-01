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Цитаты из фильма Космос между нами

Gardner Elliot Талса?
Tulsa Да, Гарнер?
Gardner Elliot Что тебе больше всего нравится на Земле?
Tulsa Ты, Гарнер.
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Gardner Elliot Я был *так* напуган, что не знал, как быть человеком. Ты делаешь меня человеком, Тулса.
[Они целуются]
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Tulsa Люди не ходят и не говорят, что чувствуют, когда им вздумается. У них есть защиты, щиты и прочие метафоры.
Gardner Elliot Почему?
Tulsa Потому что мы все запутались, боимся и пытаемся быть кем-то другим, и если бы мы все просто говорили о своих самых сокровенных желаниях тем, кто их вызывает, может, все бы в итоге стали счастливыми или что-то в этом духе.
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Sarah Elliot Мужество — это просто страх, который уже помолился.
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Tulsa Ты выше, чем я думал.
Gardner Elliot Ты злее, чем я думал.
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Gardner Elliot [Талсе, почему он не может остаться на Земле из-за своей биологии] Как бы я ни хотел Землю... Но Земля НЕ ХОЧЕТ МЕНЯ!
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Gardner Elliot Ты ведёшь себя так, будто ненавидишь весь мир, Талса.
Tulsa Береги силы.
Gardner Elliot Это всё игра. Прекрасная музыка, которую ты создаёшь, выдает тебя.
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Gardner Elliot [Талсе, стоящей в океане] Моя мама здесь; я её чувствую. Я не выбирал, где родиться, но могу выбрать, где умереть.
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Sarah Elliot [стоящая перед публикой] Извините, если у нас есть время только на пару вопросов. Знаете, как это бывает накануне поездки.
[смех]
Scott Hubbard Скотт Хаббард, Aerospace Times. Мисс Эллиот, каково это — жертвовать? Следующие четыре года своей жизни.
Sarah Elliot Это не жертва, это возможность. Я чувствую... Я чувствую смирение, волнение и благодарность за шанс быть первопроходцем.
Reporter Мисс Эллиот, вам не страшно? Учитывая историю, учитывая опасности?
Sarah Elliot Конечно. Я боюсь, что могу подвести миссию. Меня учили, что смелыми считаются те, кто рискует без страха. Но гораздо смелее те, кто рискует несмотря на страх. Мужество — это страх, который прочитал свои молитвы.
[аплодисменты]
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[повторяющаяся реплика]
Kendra Wyndham [о гениальности Гарднера] Выросла среди учёных, помни.
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Tulsa [Гарденеру, который только что психанул после того, как увидел лошадь] Это всего лишь лошадь!
[с насмешкой]
Tulsa Я в путешествии с сумасшедшим.
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Tulsa [Гардену после встречи с мужчиной, которого он считал своим отцом] Он не твой отец, Гарден... но смотри, это твой дядя
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Gardner Elliot [Повторяющаяся реплика] Увидимся в забавных бумажках.
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Gardner Elliot Что тебе больше всего нравится на Земле?
Nathaniel Shepherd Дождь. Моя очередь. Что тебе больше всего нравится делать на Марсе?
Gardner Elliot Притворяться, что это Земля.
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Buff College Kid [в закусочной] Заплати за мой ролл — и я молчу.
Tulsa Нет, у нас нет денег.
Gardner Elliot Извините. Деньги у нас есть.
Tulsa Почему бы тебе не сказать это погромче?
Gardner Elliot У НАС ЕСТЬ ДЕНЬГИ...
Tulsa Извиняй, он не понимает сарказма. Держи.
[передаёт ей деньги студенту]
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Gardner Elliot То, что звучит безумно, не значит, что это не правда.
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[первые слова]
Nathaniel Shepherd [говорит с трибуны] Я хотел полететь на Марс. Не просто в гости, я хочу там жить. Потому что тогда я бы жил правдой — что жизнь на Марсе возможна. Доказательством того, что если понадобится, человечество сможет начать всё с нуля. У нас проблемы, и это наша вина, время на исходе, а мать-природа не ведёт переговоры. Мы не можем сдаваться, не сейчас. Марс — планета, созревшая и готовая для жизни. Ресурсы Земли могут иссякнуть, но есть один ресурс, который мы никогда не должны игнорировать. Он самый ценный и при этом безграничный. Смелость.
[аплодисменты]
Nathaniel Shepherd Я написал эти слова... Я написал их, когда мне было 12 лет; это было моё письмо в Белый дом. Никогда не думал, что президент прочитает их вслух нации, оплакивающей потерю ещё одного экипажа астронавтов. Никогда не мечтал стать символом стойкости — молодым человеком с единственным видением, а всё остальное, ну, это не история, а только начало.
[бурные аплодисменты]
Nathaniel Shepherd Вот мы и здесь. Благодаря Genesis Space Technologies через 20 часов «Магеллан 61» доставит шестерых астронавтов на Марс — не в гости, а чтобы жить там. Первые настоящие граждане Марса!
[ещё аплодисменты]
Nathaniel Shepherd От детской мечты до самого грандиозного космического собрания, которое когда-либо пытался организовать мир. Поселение под названием Восточный Техас на Марсе.
[ещё аплодисменты]
Nathaniel Shepherd Давай, скажите со мной,
[все хором]
Nathaniel Shepherd «Просто добавь воды.»
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Gardner Elliot Какая она была? Моя мама.
Nathaniel Shepherd Она была бесстрашной. Она была доброй. И она просто... казалась непобедимой. И когда она умерла, мне хотелось сдаться и перестать жить.
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Nathaniel Shepherd Но в этом вся злая сила любого секрета. С каждым разом становилось только хуже. Каждый раз, когда я возвращался к этому, к тому, что сделал, к своим выборам, я понимал — иначе я поступить не мог. Но дело не в этом. Я справился с проблемой. Просто понятия не имел, что решение меня убьёт. Оно меня убило, и, честно говоря, продолжает убивать.
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[last lines]
Gardner Elliot [рассказчик] Я хотел попасть на Землю. Не просто побывать, а жить там. Оказалось, что люди с Земли хотели ровно того же, что и люди с Марса. И я должен это знать, потому что, по-моему, я пока единственный. Пока. Не знаю, что лучше, но вот что я точно знаю: хорошо быть дома.
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