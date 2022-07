1 Florence Foster Jenkins Александр Деспла 2:48

2 When I Have Sung My Songs to You Мэрил Стрип, London Metropolitan Orchestra, Terry Davies / Ernest Charles 2:17

3 Socialite Александр Деспла 1:09

4 Bribing Александр Деспла 1:48

5 Adele's Laughing Song (From "Die Fledermaus") Мэрил Стрип, Simon Helberg / Иоганн Штраус 3:53

6 Florence and Whitey Александр Деспла 1:55

7 Take It Easy Fats Waller / Jimmy McHugh 3:09

8 The Bell Song (From "Lakmé") Аида Гарифуллина, London Metropolitan Orchestra, Terry Davies / Лео Делиб 5:51

9 The Bell Song (From "Lakmé") Мэрил Стрип, Simon Helberg / Лео Делиб 4:46

10 McMoon Александр Деспла 2:25

11 Sing Madame Florence Александр Деспла 1:49

12 Prelude in E Minor, Op. 28, No. 4 Simon Helberg / Фредерик Шопен 2:22

13 Charlie's Prelude John Kirby and His Orchestra 2:42

14 Bedtime Александр Деспла 1:00

15 For Toscanini Александр Деспла 2:44

16 Queen of the Night's Aria (From "Die Zauberflöte", K.620) Мэрил Стрип, Simon Helberg / Вольфганг Амадей Моцарт 3:36

17 On Radio Александр Деспла 1:37

18 Going to Kathleen's Александр Деспла 1:38

19 St. Clair's Blues Александр Деспла 1:19

20 The Post Александр Деспла 1:51

21 Carnegie Hall Александр Деспла 2:24

22 The Audience Александр Деспла 2:01

23 After Reading Александр Деспла 3:08

24 Like a Bird Мэрил Стрип, Simon Helberg / Cosmé McMoon 2:34

25 I Think I Am Going to Read Александр Деспла 1:00

26 For the Love of Music Александр Деспла 5:09

27 Wiegenlied, Op. 49, No. 4 Anne Sofie von Otter, Bengt Forsberg / Иоганнес Брамс 1:55