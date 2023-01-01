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Примадонна
Награды и номинации фильма Примадонна
Florence Foster Jenkins
Примадонна
2016 / Великобритания
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6.9
Оцените
13
голосов
Рейтинг IMDb: 6.8
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Награды и номинации фильма Примадонна
Вся информация о фильме
BAFTA 2017
Лучший грим/прически
Победитель
Лучшая женская роль
Номинант
Лучшая мужская роль второго плана
Номинант
Лучший дизайн костюмов
Номинант
Золотой глобус 2017
Лучшая женская роль (комедия или мюзикл)
Номинант
Лучший актёр второго плана
Номинант
Лучший фильм (комедия или мюзикл)
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2017
Лучшая женская роль
Номинант
Лучшая мужская роль второго плана
Номинант
Оскар 2017
Лучший дизайн костюмов
Номинант
Лучшая женская роль
Номинант
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