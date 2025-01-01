О, ты думаешь, у меня не было амбиций? Я был хорошим актёром. Но никогда не стану великим. Очень тяжело было в этом признаться. Но когда я это сделал, я освободился от тирании амбиций. Я начал жить. Разве наш мир не счастлив, Косме? Разве нам не весело?