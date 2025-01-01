Cosmé McMoonМистер Бэйфилд, я серьёзный пианист. У меня есть амбиции. Я...
St Clair BayfieldО, ты думаешь, у меня не было амбиций? Я был хорошим актёром. Но никогда не стану великим. Очень тяжело было в этом признаться. Но когда я это сделал, я освободился от тирании амбиций. Я начал жить. Разве наш мир не счастлив, Косме? Разве нам не весело?
St Clair BayfieldОтлично, отлично. Мадам Флоренс безумно любит сэндвичи. И картофельный салат тоже. Когда устраиваем вечеринки, готовим горы этой еды. Тебе бы не помешало с энтузиазмом это всё поглощать.
Florence Foster JenkinsТеперь я должна предупредить вас: я очень усердно занимаюсь. Каждый день учу по часу, иногда по два. И отец оставил мне не так много денег, как все думают, так что больше ста пятидесяти я вам не смогу платить.
St Clair BayfieldКарло Эдвардс не упоминал никаких фальшивых нот, а он ведущий вокальный тренер в городе.
Cosmé McMoonБоже, мистер Бэйфилд, мы явно говорим о разных певицах. Её голосовые связки не вибрируют свободно. Интонация у неё хаотична. Что касается субглоттального давления... это противоречит медицинской науке.
St Clair BayfieldДаю Мистеру МакМуну советы по поводу причуд Флоренс после того, как он устроился её пианистом: «Она терпеть не может острые предметы. Так что не кури при ней и не подавай нож или что-то в этом роде.»
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[Первые строки]
St Clair Bayfield"Чёрт побери, я бы так и принял, ведь не может быть иначе — я слаб духом и мне не хватает злобы, чтобы сделать угнетение горьким, иначе я бы уже накормил всех стервятников в округе отбросами этого раба. Проклятый, развратный негодяй! Безжалостный, предательский, похотливый, бессердечный негодяй! О, месть!"
[аплодисменты, кланяется]
St Clair BayfieldСпасибо. Огромное спасибо. Спасибо, спасибо. Это, конечно, речь Гамлета из пьесы, в которой мне посчастливилось играть несколько раз, правда, пока не в главной роли.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Florence Foster JenkinsЯ сняла маленькую квартирку в Филадельфии и зарабатывала, обучая детей игре на пианино. Мы играли «Лебедя», и это было моё любимое.