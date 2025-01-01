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Киноафиша Фильмы Примадонна Цитаты из фильма Примадонна

Цитаты из фильма Примадонна

Florence Foster Jenkins Люди могут говорить, что я не умею петь, но никто никогда не скажет, что я не пела.
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Cosmé McMoon Мистер Бэйфилд, я серьёзный пианист. У меня есть амбиции. Я...
St Clair Bayfield О, ты думаешь, у меня не было амбиций? Я был хорошим актёром. Но никогда не стану великим. Очень тяжело было в этом признаться. Но когда я это сделал, я освободился от тирании амбиций. Я начал жить. Разве наш мир не счастлив, Косме? Разве нам не весело?
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St Clair Bayfield Ты любишь сэндвичи?
Cosmé McMoon Да.
St Clair Bayfield Отлично, отлично. Мадам Флоренс безумно любит сэндвичи. И картофельный салат тоже. Когда устраиваем вечеринки, готовим горы этой еды. Тебе бы не помешало с энтузиазмом это всё поглощать.
Cosmé McMoon Обязательно.
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Florence Foster Jenkins Теперь я должна предупредить вас: я очень усердно занимаюсь. Каждый день учу по часу, иногда по два. И отец оставил мне не так много денег, как все думают, так что больше ста пятидесяти я вам не смогу платить.
Cosmé McMoon В месяц?
Florence Foster Jenkins В неделю. Я не бедствую!
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St Clair Bayfield В холле у мадам Флоренс хранится коллекция кресел, в которых скончались известные люди. Они не для повседневного использования.
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St Clair Bayfield Петь в Карнеги-Холл — её мечта. И я собираюсь её исполнить.
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Florence Foster Jenkins Поторопись.
St Clair Bayfield Да-да. Там на шестнадцатой.
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St Clair Bayfield Ты недостаточно сильна, Банни. А если оно тебя убьёт?
Florence Foster Jenkins Тогда я умру счастлива.
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Cosmé McMoon О! Я играл в Карнеги-холл. Я... Чёрт возьми, мистер Бэйфилд, Косме МакМун из Сан-Антонио, Техас, играл в Карнеги-холл.
St Clair Bayfield И он был блестящ. Абсолютно, абсолютно блестящ.
Cosmé McMoon Мы сделали это.
St Clair Bayfield Да, думаю, мы сделали.
[оба смеются и чокаются]
St Clair Bayfield За твое здоровье.
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St Clair Bayfield Если вы сможете простить мадам Флоренс её маленькие причуды, то обнаружите в ней щедрую и очаровательную личность. Наш мир — очень счастливое место.
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Carlo Edwards Разумеется, я сделаю всё возможное, чтобы побывать на концерте, но в какой-то момент буду во Флориде.
St Clair Bayfield А, понятно. Когда?
Carlo Edwards Сообщи, как определишь дату.
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St Clair Bayfield Ни насмешников, ни колдунов!
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St Clair Bayfield Инструмент, возможно, уже не тот. Но, как говорил Бетховен, пару фальшивых нот можно простить, а петь без души — нет.
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St Clair Bayfield [Делаем дыхательные упражнения с Флоренс перед концертом]
St Clair Bayfield Задуй свечи.
Florence Foster Jenkins [слабо дышит]
St Clair Bayfield Ненавижу эти свечи!
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St Clair Bayfield Ты собираешься что-то писать?
Earl Wilson Да, и это будет правда.
St Clair Bayfield Разве правда не в том, что много страдающих людей просто пытаются повеселиться?
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Cosmé McMoon Думаю, мадам Флоренс нужна ещё небольшая подготовка, прежде чем она выйдет петь на публике.
St Clair Bayfield Мы же уже месяц репетируем.
Cosmé McMoon Знаю. Но время от времени она бывает немного...
St Clair Bayfield Ммм?
Cosmé McMoon Фальшивая.
[смеётся]
St Clair Bayfield Фальшивая?
Cosmé McMoon Чуть-чуть. Я — просто чуть-чуть.
St Clair Bayfield Карло Эдвардс не упоминал никаких фальшивых нот, а он ведущий вокальный тренер в городе.
Cosmé McMoon Боже, мистер Бэйфилд, мы явно говорим о разных певицах. Её голосовые связки не вибрируют свободно. Интонация у неё хаотична. Что касается субглоттального давления... это противоречит медицинской науке.
🧡
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Florence Foster Jenkins Знаете, мы с нетерпением ждём этот концерт. Подготовка идёт хорошо?
Arturo Toscanini Очень хорошо. Хотя есть некоторые финансовые вопросы, которые остаются... проблемными. Мадам Флоренс, без вашей помощи концерта не будет.
🧡
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Флоренс Фостер Дженкинс Он не понимал музыкантов. Мы скорее без хлеба останемся, чем без Моцарта, не так ли?
Козме МакМун Для нас это даже не выбор.
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Florence Foster Jenkins [одета как валькирия] Как я выгляжу?
St Clair Bayfield Вундербар.
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Florence Foster Jenkins Они сметают картофельный салат, как чайки.
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St Clair Bayfield Даю Мистеру МакМуну советы по поводу причуд Флоренс после того, как он устроился её пианистом: «Она терпеть не может острые предметы. Так что не кури при ней и не подавай нож или что-то в этом роде.»
🧡
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[Первые строки]
St Clair Bayfield "Чёрт побери, я бы так и принял, ведь не может быть иначе — я слаб духом и мне не хватает злобы, чтобы сделать угнетение горьким, иначе я бы уже накормил всех стервятников в округе отбросами этого раба. Проклятый, развратный негодяй! Безжалостный, предательский, похотливый, бессердечный негодяй! О, месть!"
[аплодисменты, кланяется]
St Clair Bayfield Спасибо. Огромное спасибо. Спасибо, спасибо. Это, конечно, речь Гамлета из пьесы, в которой мне посчастливилось играть несколько раз, правда, пока не в главной роли.
🧡
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Florence Foster Jenkins Я сняла маленькую квартирку в Филадельфии и зарабатывала, обучая детей игре на пианино. Мы играли «Лебедя», и это было моё любимое.
Cosmé McMoon Вау. Отличная история.
Florence Foster Jenkins Да, правда ведь?
🧡
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Florence Foster Jenkins Ты вдохновляешь меня. Я напишу для тебя несколько слов.
Cosmé McMoon О... прекрасно.
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