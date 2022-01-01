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Примадонна
Примадонна, 2016: актеры и роли
Florence Foster Jenkins
Примадонна
2016 / Великобритания
Трейлер
6.9
Оцените
13
голосов
Рейтинг IMDb: 6.8
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Примадонна, 2016: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Стивен Фрирз
Stephen Frears
В ролях
Ребекка Фергюсон
Rebecca Ferguson
Мэрил Стрип
Meryl Streep
Хью Грант
Hugh Grant
Саймон Хелберг
Simon Helberg
Нив Гачев
Neve Gachev
Нина Арианда
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