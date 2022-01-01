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Примадонна Примадонна
Киноафиша Фильмы Примадонна Примадонна, 2016: актеры и роли
Florence Foster Jenkins Примадонна 2016 / Великобритания
6.9 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
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Примадонна, 2016: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Стивен Фрирз Стивен Фрирз Stephen Frears
В ролях
Ребекка Фергюсон Ребекка Фергюсон Rebecca Ferguson Мэрил Стрип Мэрил Стрип Meryl Streep Хью Грант Хью Грант Hugh Grant Саймон Хелберг Саймон Хелберг Simon Helberg Нив Гачев Neve Gachev Нина Арианда Нина Арианда Nina Arianda Джон Кэвэна Джон Кэвэна John Kavanagh Дильяна Буклиева Дильяна Буклиева Dilyana Bouklieva
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