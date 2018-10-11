«Примадонна»: Рецензия Киноафиши

Бездарный гений

В начале 20 века в Нью-Йорке блистала оперная дива по имени Флоренс Фостер Дженкинс. Она брала уроки у известных преподавателей вокала и выступала в лучших залах, всегда забитых под завязку. На следующий день после каждого её концерта газеты пестрели хвалебными рецензиями. Вот только всё это было обманом. На самом деле Дженкинс совершенно не умела петь и не попадала ни в одну ноту. Но сама она этого не понимала, да к тому же была очень богата. Поэтому все окружающие всегда убеждали немолодую болеющую женщину в её гениальности. Флоренс Фостер Дженкинс жила музыкой, хотя её творчество было настоящим вызовом для любого музыкального слуха.

Кадр из фильма «Примадонна»

Забавные картины о неоднозначных известных личностях с успехом идут в кинотеатрах уже не первый год. Всё началось ещё когда один из лучших режиссёров Тим Бёртон решил снять биографическую картину о худшем режиссёре Эдварде Вуде. А в конце прошлого года на экранах блистал Джеймс Франко с рассказом об ужасном фильме «Комната» и его авторе Томми Вайсо. Но с ними всё было проще, эти персонажи давно уже считаются объектом шуток и насмешек. А вот история Флоренс Фостер Дженкинс оказалась более глубокой и трагичной, ведь под тонкой оболочкой комедии о плохой певице скрывается глубокая личная драма женщины, которую окружают обманщики.

Кадр из фильма «Примадонна»

Очень удачно, что за рассказ об этой героине взялся именно Стивен Фрирз — автор таких красивейших исторических фильмов, как «Королева» с Хелен Миррен и «Виктория и Абдул» с Джуди Денч. Он, как никто другой, умеет тщательно прорабатывать костюмы и атмосферу, чтобы передать дух эпохи и жизнь разных социальных слоёв. К тому же, на главные роли Фрирз неизменно приглашает лучших актрис, которые умеют создать очень глубокие образы. Фильм «Примадонна» держится в первую очередь на таланте Мерил Стрип. Рядом с ней меркнет даже Хью Грант, а уж остальные и подавно. Хотя увидеть в новом образе Саймона Хелберга, которого все знают только по роли Говарда в «Теории большого взрыва», очень любопытно.

Кадр из фильма «Примадонна»

Но всё же это фильм о героине Мерил Стрип. И здесь режиссёр сумел выдержать очень тонкую грань между юмором и драмой, которая и делает сюжет настолько интересным. Ведь, с одной стороны, история Флоренс Фостер Дженкинс забавна до нелепости: певица без слуха и голоса искренне считает себя почти гением. И Мерил Стрип веселит зрителя по полной программе: она завывает, пищит и повизгивает, проявляя невероятный талант не попадать в ноты, что вызывает приступы смеха, как у некоторых персонажей картины, так и у зрителей в кино. Но с другой стороны, этот фильм — трогательная до слёз история женщины, которая искренне верила в силу искусства и в буквальном смысле жила только музыкой. Флоренс Фостер Дженкинс и в реальности всеми возможными средствами поддерживала исполнителей и музыкантов и немало вложила в развитие искусства в начале 20 века.

Кадр из фильма «Примадонна»

И настоящая трагедия вовсе не в том, что она не понимала, насколько бездарна. Просто она всю жизнь была окружена только лжецами и приживалами, которые готовы были врать и льстить только бы их допустили в приближённый круг, где можно урвать денег. Фрирз показывает окружение Флоренс очень неоднозначным. Одни врут ей ради денег, другие - чтобы уберечь от стресса и беспокойств, но в конечном итоге тоже заботятся только о своей выгоде, создавая вокруг героини искусственный мир. И эта тема всё актуальнее с каждым годом. То, что происходило с главной героиней сейчас, можно увидеть буквально везде: бесконечные дифирамбы бездарным спонсорам, восхваление безголосых звёзд на телевидении — в «Примадонне» это показывают прямо и иногда очень грубо. Ведь при всей своей нелепости здесь лишь Флоренс Фостер Дженкинс — положительный персонаж, совершенно искренний в своих заблуждениях. И потому именно к картине «Примадонна» как нельзя лучше подходит определение «трагикомедия»: здесь есть место и безумно забавным сценам, да ещё и сыгранным топовыми артистами, и совершенно искренней грусти.

Алексей Хромов

В российском прокате с 18 октября 2018

Расписание и покупка билетов на фильм «Примадонна»