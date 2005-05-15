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Илья Костюков
Илья Костюков
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Илья Костюков
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Дата рождения
15 мая 2005
Возраст
17 лет
Знак зодиака
Телец
Биография Илья Костюков
Родился 15 мая 2005 года. Москва, Россия.
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Фильмография Илья Костюков
Уроки выживания
семейный, комедия
2016, Россия
5.0
Няньки
комедия
2012, Россия
7.0
Мамы
комедия
2012, Россия
6.0
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