Валентина — жесткая, хладнокровная владелица крупной туристической фирмы, которой предстоит решение сложной задачи в стране, где женщину, независимо от профессионализма, не может ждать успех в бизнесе — Турции. На помощь она вызывает работников своего уральского филиала Диму и Мишу — безынициативных лодырей, по несчастливой случайности оказавшихся единственными сотрудниками мужского пола.



Предполагаемый отпуск за границей оборачивается для безответственных весельчаков не только последним шансом доказать свою профпригодность и избежать позорного увольнения, но и представляет угрозу для здоровья и жизни: по роковому стечению обстоятельств Миша и Дима остаются один на один с тремя неуправляемыми детьми Валентины.



А, как известно, беда не приходит одна, поэтому, когда приезжает мама Валентины якобы присмотреть за внуками, задачи для молодых людей усложняются появлением практически еще одного ребенка, который требует за собой не меньшего присмотра, чем реальные дети. Теперь друзьям придется разбираться и с детьми, и с бабушкой, и с немецкими конкурентами, и все это — в попытках не провалить судьбоносную сделку. Смогут ли наши герои справиться с заданием и завоевать расположение Валентины и ее детей?

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