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Няньки

Nyanki 18+
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О фильме

Валентина – хозяйка процветающей туристической фирмы, которая собирается покорить зарубежный рынок, а не останавливаться на России. Чтобы продвигать бизнес в Турции, она нанимает помощников: уральских весельчаков Димона и Мишаню. Они знают толк в отдыхе, а кроме этого, являются единственными мужчинами в числе сотрудников. Радужные мечты персонажей о времяпрепровождении на берегу моря разрушаются, когда на курорт вслед за ними приезжают трое детей руководительницы и ее мама. За всеми нужно присматривать, и безмятежная солнечная Турция становится для героев пыткой.

  • Сначала создатели фильма планировали утвердить на главные роли Дюжева и Галустяна. Но Дмитрий отказался, а условием Галустяна было обязательное сотрудничество с Дюжевым.
  • Михаил Галустян исполнил эпизодическую роль и стал креативным продюсером проекта.
  • Арарат Кещян, сыгравший в итоге одного из ключевых персонажей, стал популярным после съемок в сериале «Универ».
  • Николай Наумов, исполнивший роль Димона, попал в список актеров из-за стечения обстоятельств. Продюсеры хотели снять киноверсию «Реальных пацанов», но им отказали в приобретении прав на идею. Тогда Георгий Малков принял решение создать другой проект, но пригласить звезду из сериала.
Валентина — жесткая, хладнокровная владелица крупной туристической фирмы, которой предстоит решение сложной задачи в стране, где женщину, независимо от профессионализма, не может ждать успех в бизнесе — Турции. На помощь она вызывает работников своего уральского филиала Диму и Мишу — безынициативных лодырей, по несчастливой случайности оказавшихся единственными сотрудниками мужского пола.

Предполагаемый отпуск за границей оборачивается для безответственных весельчаков не только последним шансом доказать свою профпригодность и избежать позорного увольнения, но и представляет угрозу для здоровья и жизни: по роковому стечению обстоятельств Миша и Дима остаются один на один с тремя неуправляемыми детьми Валентины.

А, как известно, беда не приходит одна, поэтому, когда приезжает мама Валентины якобы присмотреть за внуками, задачи для молодых людей усложняются появлением практически еще одного ребенка, который требует за собой не меньшего присмотра, чем реальные дети. Теперь друзьям придется разбираться и с детьми, и с бабушкой, и с немецкими конкурентами, и все это — в попытках не провалить судьбоносную сделку. Смогут ли наши герои справиться с заданием и завоевать расположение Валентины и ее детей?
Няньки - трейлер
Няньки  трейлер
Страна Россия
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2012
Премьера в мире 26 апреля 2012
Дата выхода
26 апреля 2012 Россия КароПрокат 16+
26 апреля 2012 Беларусь
26 апреля 2012 Казахстан
6 июня 2012 США
26 апреля 2012 Украина
Сборы в мире $5 751 022
Производство Enjoy Movies
Другие названия
Nyanki, Няньки, Auklės, Lapsehoidjad
Режиссер
Ашот Кещян
Ашот Кещян
В ролях
Николай Наумов
Николай Наумов
Арарат Кещян
Арарат Кещян
Людмила Артемьева
Людмила Артемьева
Аглая Шиловская
Аглая Шиловская
Лина Добророднова
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

5.4
Оцените 42 голоса
3.7 IMDb
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Место в рейтинге
В общем рейтинге  3397 В жанре «комедия»  944 В фильмах России  552
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Няньки

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