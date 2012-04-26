Валентина – хозяйка процветающей туристической фирмы, которая собирается покорить зарубежный рынок, а не останавливаться на России. Чтобы продвигать бизнес в Турции, она нанимает помощников: уральских весельчаков Димона и Мишаню. Они знают толк в отдыхе, а кроме этого, являются единственными мужчинами в числе сотрудников. Радужные мечты персонажей о времяпрепровождении на берегу моря разрушаются, когда на курорт вслед за ними приезжают трое детей руководительницы и ее мама. За всеми нужно присматривать, и безмятежная солнечная Турция становится для героев пыткой.
|26 апреля 2012
|Россия
|КароПрокат
|16+
|26 апреля 2012
|Беларусь
|26 апреля 2012
|Казахстан
|6 июня 2012
|США
|26 апреля 2012
|Украина