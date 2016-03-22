«Уроки выживания»: Рецензия Киноафиши

Весь покрытый зеленью, абсолютно весь…

У восьмилетнего Кольки появился друг. И друг не простой. Не какой-нибудь первоклашка-оболтус (с такими наш Колька не водится). А оболтус великовозрастный, в самом расцвете сил. Зовут его Женя Аистов (Денис Никифоров), на вид лет 30, летчик. Впрочем, летчик он уже бывший: работал когда-то на международных авиалиниях, но лень-матушка богатыря победила. Поэтому устроился Аистов на должность штатного бездельника в крошечный таиландский отель. А что, работа не пыльная: «запряг» поутру допотопный кукурузник, слетал на нем на соседний остров – и хоть целый день потом валяйся на пляже, дегустируя достопримечательности из местного бара. Не жизнь – сказка. Кадр из фильма «Уроки выживания»

Вот с этим-то субъектом и подружился Колька (Илья Костюков). Субъект, правда, о наличии нового френда даже не догадывался. Тем не менее Коля наш дружил весьма добросовестно: ходил за Аистовым, как привязанный, ни на секунду не исчезал. Однажды даже в самолет его пробрался: нелегально, по-тихому. Причина, правда, была уважительная: на добровольных началах Аистов пассажира не брал, а Кольке ой как нужно было лететь!.. Жизнь, однако, внесла свои коррективы – и дряхлому кукурузнику пришлось приземлиться на необитаемом острове. Причем на острове класс «люкс»: очень красивом и мега комфортном. Здесь было всё: круглогодичное лето, косяки рыб и нескончаемые кокосовые «плантации». Не было лишь одного: укромного местечка, куда бы мог спрятаться Жена Аистов от своего восьмилетнего друга…

Илья Костюков (Колька). Кадр из фильма «Уроки выживания»

Как редко сегодня снимают детское кино! Я не имею в виду анимацию или так называемые семейные фильмы типа «СуперБобровых», которые своему рейтингу 12+ совершенно не соответствуют. Нет, речь именно о тех игровых проектах, которые ориентированы именно на детей и подростков: такие если и снимаются, то до широкого проката не доползают. И тем ценнее «Уроки выживания» Андрея Томашевского – фильм простой и далекий от совершенства, но принадлежащий к вымирающему (или давно уже вымершему) виду детской кинематографии.

Кадр из фильма «Уроки выживания» Без недостатков, конечно же, не обошлось. Основная беда всё та же – слабый сценарий. Двум людям – маленькому и большому – достался уж слишком идеальный необитаемый остров. Робинзонам попросту нечем заняться: погода райская, еды навалом, враги появляются за 15 минут до финала… От нечего делать герои то ссорятся, то мирятся, то вдруг начинают играть в догонялочки (видимо, вспомнив, что нужный хронометраж еще наработан). Из-за этого вынужденного безделья вырастают и другие проблемы, например, отсутствие логики. Ну не будет взрослый мужик в такой ситуации делить пляж на две половины. Не будет кричать восьмилетнему ребенку, что «ваше поколение не знает литературы». И не попытается переплыть океан на трех плохо связанных деревяшках. Всё это просто нелепо.

Александр Самойленко. Кадр из фильма «Уроки выживания»

Тем не менее «Уроки выживания» есть за что похвалить. Во-первых, фильм очень красив: его полностью снимали на натуре, а натура, сами понимаете, роскошная – Таиланд. Во-вторых, актеры. Пока Денис Никифоров не вспоминает о том, что он должен демонстрировать миру свой темперамент, за парочкой Женя-Коля наблюдать действительно интересно. В-третьих, доброта и хорошее настроение. Да, пусть немного наивно, немного упрощено, зато без всякой грязюки и никому не нужного пафоса. А особо циничным гражданам хороший совет: прежде чем начать ворчать, вспомните – фильм не для вас снимался; он – для детей.

Вера Алёнушкина

В прокате с 24 марта 2016 года Расписание и покупка билетов на фильм "Уроки выживания"