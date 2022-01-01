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Весь покрытый зеленью, абсолютно весь… У восьмилетнего Кольки появился друг. И друг не простой. Не какой-нибудь первоклашка-оболтус (с такими наш Колька не водится). А оболтус великовозрастный, в самом расцвете сил. Зовут его Женя Аистов (Денис Никифоров), на вид лет 30, летчик. Впрочем, летчик он уже бывший: работал когда-то на международных авиалиниях, но лень-матушка богатыря победила. Поэтому устроился Аистов на должность штатного бездельника в крошечный таиландский отель. А что,…