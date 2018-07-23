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Николай Досталь
Николай Досталь
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Николай Досталь
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Дата рождения
21 мая 1946
Возраст
76 лет
Знак зодиака
Телец
Карьера
Режиссер, Сценарист, Актер
Биография Николая Досталь
Родился 21 мая 1946 года. Москва, СССР (Россия).
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Фильмография Николая Досталь
Лицо
комедия
2019, Россия
0.0
Монах и бес
фантастика, комедия
2016, Россия
7.0
Петя по дороге в Царствие Небесное
драма, комедия, исторический
2009, Россия
6.0
Коля - перекати поле
мелодрама, комедия
2005, Россия
5.0
Мелкий бес
драма
1995, Россия
6.0
Маленький гигант большого секса
комедия
1993, Россия
5.0
Облако-рай
комедия
1991, СССР
8.0
До свидания, мальчики!
драма
1964, СССР
7.0
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