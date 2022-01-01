Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Не звезди!" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Мой парень – киллер Мой парень – киллер
Киноафиша Фильмы Мой парень – киллер Мой парень – киллер, 2015: актеры и роли
Mr. Right Мой парень – киллер 2015 / США
5.7 Оцените
12 голосов
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Мой парень – киллер, 2015: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Пако Кабесас Пако Кабесас Paco Cabezas
В ролях
Анна Кендрик Анна Кендрик Anna Kendrick Сэм Рокуэлл Сэм Рокуэлл Sam Rockwell Энсон Маунт Энсон Маунт Anson Mount Тим Рот Тим Рот Tim Roth Джеймс Рэнсон Джеймс Рэнсон James Ransone Майкл Эклунд Майкл Эклунд Michael Eklund RZA RZA RZA Елена Санчес Елена Санчес Elena Sanchez
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Неувольняемый
Неувольняемый
2022, Франция, комедия
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Кукла. Последнее проклятье
Кукла. Последнее проклятье
2021, Мексика, ужасы
Забытое чудо
Забытое чудо
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Хронос
Хронос
2022, Россия, семейный, приключения, фантастика
Побег из космоса
Побег из космоса
2022, Китай, анимация, комедия, семейный
Булки
Булки
2022, Россия, комедия
Драйв
Драйв
2011, США, драма, боевик
Молодой человек
Молодой человек
2022, Россия, комедия
Related video
Такого не ожидал никто: изменившаяся до неузнаваемости Бьянка пошла вразнос у всех на глазах
Голливуд позавидует: в спорах о популярности Ханде Эрчел поставили точку
«Нужно что-то менять»: Киркоров раскрыл все карты
Сходство налицо: отец Фриске огорошил признанием
«Бузова была права»: Тарасова подловили на нелепой лжи
Не один: покинувший страну Цискаридзе не стал молчать
Ивлееву обошел на повороте: вот как живет лишившийся дома Элджей после развода
Отгородился от семьи и не выходит на связь: правда о сыне Децла вышла наружу
Против не только Елизавета II: истинное отношение к Меган Маркл предали огласке
Возмутил народ: за что Хрюшу пытались «уволить» из «Спокойной ночи, малыши!»
«Зрителей не стеснялся»: Пресняков пошел по проторенной дорожке
«Спасибо за 4 счастливых года»: Орбакайте попрощалась с «Современником»
Приложение киноафиши