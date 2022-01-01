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Ультрапсихопаты На первый взгляд Марта (Анна Кендрик) – самая обыкновенная девушка. Она дурачится, пока никто не видит, готовит бойфренду романтические ужины и фотографируется для него в нижнем белье. Но тот оказывается очередным мерзавцем и случайно вваливается в квартиру с любовницей. Марта буквально сходит с ума от горя и пытается залить его как можно большим количеством алкоголя, параллельно оскорбляя окружающих и по-зверски отплясывая в клубе. Но из этой печали её быстро…