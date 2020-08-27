Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Развод. Фильм второй"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
Все
Российские
Зарубежные
Киноафиша
Персоны
Артур Ваха
Артур Ваха
О персоне
Фильмография
Новости
Вопросы и ответы
Артур Ваха
В избранное
Уже в избранном
Добавьте персону в избранное
Дата рождения
13 января 1964
Возраст
58 лет
Знак зодиака
Козерог
Карьера
Актер
Биография Артур Ваха
Родился 13 января 1964 года. Ленинград, СССР.
Развернуть
Фильмография Артур Ваха
Прощаться не будем
военный, драма
2018, Россия
6.0
Мотылек
боевик, драма
2018, Россия
5.0
Контрибуция
исторический, детектив
2016, Россия
7.0
Семейные обстоятельства
мелодрама
2016, Россия
0.0
Реверберация
драма, комедия
2015, Россия
4.0
Мама дарагая!
комедия
2014, Россия
5.0
Придел ангела
исторический, драма
2008, Россия
7.0
Опасная комбинация
боевик
2008, Россия
4.0
Все фильмы
Новости о персоне
Новости звезд на нашем канале Телеграм
«Просто представь, что мы знаем»: вышел трейлер первого российского сериала о Telegram-каналах
Премьера состоится 24 сентября на сервисе КиноПоиск HD.
Написать
27 августа 2020 14:35
Все новости
Related video
Никто не мог заподозрить: хирург выдал неприглядную правду о Галкине
Скрывала много лет: главную тайну Тутберидзе раскрыла дочь
Водянова проболталась: какое русское блюдо иностранцы называют «кошачьим кормом»
Навесили хомут: вот о чем до конца жизни жалел «вечный Шурик» Демьяненко
В «Берегись автомобиля» нашли непростительный для Рязанова ляп
Королева подставила Николаева перед женой: «Игорь – сказочник»
Диснею не тягаться: создатель «Ну, погоди!» приструнил критиков-иностранцев
Брыльска проиграла «холодную» войну с советской звездой: как это было
«Рот стал клоунский»: мать Соколовского пожалели из-за неудачной пластики
Не стыдно: кем работает дочь прославленного ведущего «Поля чудес»
В спорах о парике Малахова наконец-то поставлена точка: вот что выяснилось
Памятник Гайдаю вызвал бурные споры: причину поймут не все