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Прокатчик Ленфильм

О прокатчике

Компания «Ленфильм» является древнейшей на территории России. Она была основана уже более ста лет назад, в далёком 1914 году, и до сих пор продолжает свою деятельность. В 2011 году встал вопрос о новых концепциях развития студии, инициированный Министерством культуры РФ. В результате этого было сменено руководство, а Президент выделил необходимую для последующего развития сумму денег.

Основной целью кинокомпании «Ленфильм» всегда являлось производство фильмов, однако и помимо этого она осуществляет самую разноплановую деятельность. Она также занимается кинопрокатом, проводит культурные мероприятия и выставки, реализует образовательные программы в сфере кино и владеет собственным кинотеатром, где проходят показы самых разнообразных фильмов, а также организовываются эксклюзивные премьеры.

Среди самых известных фильмов, выпущенных студией в прошлом веке, можно назвать «Белое солнце пустыни», «Всадник без головы», «Молох», «Дон Кихот», «Снежная Королева», «Человек-амфибия» и множество других шедевров российской классики. Сейчас «Ленфильм» вернулся к активному кинопроизводству, результатом чего стали ленты «Трудно быть богом» и «Контрибуция».

Фильмы
Глубокие реки
Глубокие реки
драма 2018, Россия
0.0
Чужая жизнь
Чужая жизнь
мелодрама, триллер 2017, Россия
0.0
Птица
Птица
мелодрама 2017, Россия
0.0
Три дня до весны
Три дня до весны
драма, военный, детектив 2017, Россия
0.0
Одна на всех
документальный, исторический 2016, Россия
0.0
Контрибуция
Контрибуция
исторический, детектив 2016, Россия
0.0
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Самый рыжий лис
Самый рыжий лис
фэнтези 2015, Россия
0.0
Развод по собственному желанию
Развод по собственному желанию
мелодрама, комедия 2015, Россия
0.0
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