Прокатчик Ленфильм

Компания «Ленфильм» является древнейшей на территории России. Она была основана уже более ста лет назад, в далёком 1914 году, и до сих пор продолжает свою деятельность. В 2011 году встал вопрос о новых концепциях развития студии, инициированный Министерством культуры РФ. В результате этого было сменено руководство, а Президент выделил необходимую для последующего развития сумму денег.

Основной целью кинокомпании «Ленфильм» всегда являлось производство фильмов, однако и помимо этого она осуществляет самую разноплановую деятельность. Она также занимается кинопрокатом, проводит культурные мероприятия и выставки, реализует образовательные программы в сфере кино и владеет собственным кинотеатром, где проходят показы самых разнообразных фильмов, а также организовываются эксклюзивные премьеры.

Среди самых известных фильмов, выпущенных студией в прошлом веке, можно назвать «Белое солнце пустыни», «Всадник без головы», «Молох», «Дон Кихот», «Снежная Королева», «Человек-амфибия» и множество других шедевров российской классики. Сейчас «Ленфильм» вернулся к активному кинопроизводству, результатом чего стали ленты «Трудно быть богом» и «Контрибуция».