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Константин Воробьев
Константин Воробьев
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Константин Воробьев
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Дата рождения
13 марта 1960
Возраст
62 года
Знак зодиака
Рыбы
Карьера
Актер
Биография Константина Воробьёва
Родился 13 марта 1960 года. Ленинград, СССР (Санкт-Петербург, Россия).
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Фильмография Константина Воробьёва
Контрибуция
исторический, детектив
2016, Россия
7.0
Реверберация
драма, комедия
2015, Россия
4.0
Похороните меня за плинтусом
драма
2009, Россия
7.0
Взятки гладки
драма, комедия
2009, Россия
0.0
Притяжение
триллер, мелодрама
2009, Украина
6.0
Оперативная разработка 2: Комбинат
детектив
2008, Россия
5.0
Риорита
драма, военный
2008, Россия
6.0
Таинственный остров
триллер
2008, Украина
6.0
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