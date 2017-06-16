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Похищение Похищение
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Похищение, 2017

2017 / США
6.8 Оцените
17 голосов Рейтинг IMDb: 5.9
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Триллер о том, на что способна обычная женщина, когда ее ребенка похищают
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Режиссёр фильма «Дилер», а также сериалов «Стартап» и «Реанимация» Луис Прието выпускает в прокат свой новый фильм «Похищение». В картине задействованы известные актёры, среди которых Холли Берри («Женщина-кошка», «Умри, но не сейчас», «Люди Икс», «Облачный атлас»), Сэйдж Корреа (сериал «Анатомия страсти»), Дэна Гурье («Джанго освобождённый», «Омерзительная восьмёрка»), Кристофер Берри («Поезд на Юму», «12 лет рабства», «Планета обезьян»), Лью Темпл («21 грамм», «Самый пьяный округ в мире») и другие.

В центре сюжета фильма «Похищение» окажется самая обычная женщина Карла Дайсон. Но однажды в её жизни происходит ужасная трагедия - её сына похищают. Тогда героиня решает во что бы то ни стало отыскать мальчика. Никто и ничто не встанет на пути любящей матери, пока она не найдёт потерянного ребёнка.

- Бюджет фильма «Похищение» составил 21 миллион долларов

- Лью Темпл и Кристофер Берри оба играли в сериале «Ходячие мертвецы»

- Актриса Холли Берри и актёр Кристофер Берри не являются родственниками или супругами, они - однофамильцы

- Луис Прието является обладателем премии Венецианского кинофестиваля за свою дебютную короткометражку «Бомболео»

- Кристофер Берри и Дэна Гурье играли вместе в фильме «Джанго освобождённый»

Знаете ли вы, что в США каждые 40 секунд пропадает один ребенок?
Когда Карла видит, как кто-то увозит ее сына, а полицейские бездействуют, она бросается в погоню за похитителями. Без раздумий, без страха,  без... телефона.
В этой гонке со временем для спасения собственного ребенка ни скорости, ни риски не имеют значения.

 

6.8 Оцените
17 голосов Рейтинг IMDb: 5.9
Продолжительность 1 час 34 минуты
Год выпуска 2017
Премьера в России 3 августа 2017
Премьера онлайн 7 сентября 2017
Премьера в мире 16 июня 2017
Возраст 18+
Прокатчик MDfilm
Режиссер
Луис Прието
Луис Прието
В ролях
Холли Берри
Холли Берри
Дэна Гурье
Дэна Гурье
Лью Темпл
Лью Темпл
Кристофер Берри
Кристофер Берри
Ричи Монтгомери
Ричи Монтгомери
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Похищение 4 постера
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Похищение
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Наша рецензия
Для матери-одиночки Карлы Дайсон (лауреат премии Оскар Холли Берри) нет на свете большей радости, чем её маленький сынишка Фрэнки (Сейдж Корреа). Пускай её работа официанткой не сулит золотых гор и благодарного отношения окружающих, зато вечерний поход в парк развлечений вместе с кровной любовью всей жизни стоит всех зол на свете. За исключением одного: если речь не заходит о похищении Фрэнки парочкой маргинальных и малоприятных «реднеков», — читай как «деревенское…
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irinka_home 4 августа 2017, 20:29
Смело можно идти, весь фильм в напряжении, много интересных сюжетных ходов.
Немного подкачала развязка и муж сказал, что для него немного затянуто. Но для меня это твёрдая четвёрка с плюсом из пяти.
Мария Мироненко 12 июля 2017, 11:21
Очень жду этот фильм, люблю подобные картины и актрису Холли Берри! :)
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