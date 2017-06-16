Похищение, 2017

Режиссёр фильма «Дилер», а также сериалов «Стартап» и «Реанимация» Луис Прието выпускает в прокат свой новый фильм «Похищение». В картине задействованы известные актёры, среди которых Холли Берри («Женщина-кошка», «Умри, но не сейчас», «Люди Икс», «Облачный атлас»), Сэйдж Корреа (сериал «Анатомия страсти»), Дэна Гурье («Джанго освобождённый», «Омерзительная восьмёрка»), Кристофер Берри («Поезд на Юму», «12 лет рабства», «Планета обезьян»), Лью Темпл («21 грамм», «Самый пьяный округ в мире») и другие.
В центре сюжета фильма «Похищение» окажется самая обычная женщина Карла Дайсон. Но однажды в её жизни происходит ужасная трагедия - её сына похищают. Тогда героиня решает во что бы то ни стало отыскать мальчика. Никто и ничто не встанет на пути любящей матери, пока она не найдёт потерянного ребёнка.
- Бюджет фильма «Похищение» составил 21 миллион долларов
- Лью Темпл и Кристофер Берри оба играли в сериале «Ходячие мертвецы»
- Актриса Холли Берри и актёр Кристофер Берри не являются родственниками или супругами, они - однофамильцы
- Луис Прието является обладателем премии Венецианского кинофестиваля за свою дебютную короткометражку «Бомболео»
- Кристофер Берри и Дэна Гурье играли вместе в фильме «Джанго освобождённый»
Знаете ли вы, что в США каждые 40 секунд пропадает один ребенок?
Когда Карла видит, как кто-то увозит ее сына, а полицейские бездействуют, она бросается в погоню за похитителями. Без раздумий, без страха, без... телефона.
В этой гонке со временем для спасения собственного ребенка ни скорости, ни риски не имеют значения.
Немного подкачала развязка и муж сказал, что для него немного затянуто. Но для меня это твёрдая четвёрка с плюсом из пяти.