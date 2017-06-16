Похищение, 2017

Режиссёр фильма «Дилер», а также сериалов «Стартап» и «Реанимация» Луис Прието выпускает в прокат свой новый фильм «Похищение». В картине задействованы известные актёры, среди которых Холли Берри («Женщина-кошка», «Умри, но не сейчас», «Люди Икс», «Облачный атлас»), Сэйдж Корреа (сериал «Анатомия страсти»), Дэна Гурье («Джанго освобождённый», «Омерзительная восьмёрка»), Кристофер Берри («Поезд на Юму», «12 лет рабства», «Планета обезьян»), Лью Темпл («21 грамм», «Самый пьяный округ в мире») и другие.

В центре сюжета фильма «Похищение» окажется самая обычная женщина Карла Дайсон. Но однажды в её жизни происходит ужасная трагедия - её сына похищают. Тогда героиня решает во что бы то ни стало отыскать мальчика. Никто и ничто не встанет на пути любящей матери, пока она не найдёт потерянного ребёнка.