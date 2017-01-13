«Отважный рыцарь»: Рецензия Киноафиши

Как стать рыцарем, если ты – сын крепостного крестьянина?

Стоит ли ловить каждый удобный случай ради собственной цели, двигаться вопреки всему и всем, даже грозя потерять самого себя? Неожиданно взрослые темы поднимает симпатичный и простенький на первый взгляд анимационный мультфильм «Отважный рыцарь», экранизация книг-бестселлеров немецкой писательницы Кирстен Бойе.

Кадр из мультфильма «Отважный рыцарь»

Режиссер Энтони Пауэр 11 лет отдыхал морально и физически после четырех сезонов популярного мультсериала «Школа Вампиров», что полюбился приятными персонажами, простыми и актуальными проблемами взросления, а также милым юмором и отсутствием кровавых побоищ. Все это, ставшее характерной чертой произведений Пауэра, можно увидеть и в «Отважном рыцаре». Конечно, спустя столь долгий перерыв режиссер заметно подрастерял навыки и еще не избавился от привычек сериального формата, но, к чести «Отважного рыцаря», произведение звезд с неба не хватает и подкупает душевностью и простотой, а не мудреными поворотами и попыткой найти что-то необычное.

Сюжет рассказывает о сыне крепостного крестьянина, Тренке, мечтающем стать рыцарем и однажды победить дракона.

- Родился рабом – рабом и умрешь! – говорит ему средневековый уклад общества.

- Да рыцари, на самом деле, просто кучка подлецов, закованных в броню! – заявляют взрослые.

- Но так же жить нельзя, надо что-то делать! – говорит всем Тренк и храбро идет против системы, находчиво преодолевая трудности, страх и стараясь остаться собой в этой борьбе с машиной общества.

Кадр из мультфильма «Отважный рыцарь»

Мультфильм сохранил в себе все классические черты подобных героических историй: вот тебе и добрый, немного наивный, но храбрый главный герой, вот тебе и дама сердца, которая, если что не понравится, и горохом в глаз залепить может, вот тебе и смешной питомец-свинка для компании и чтобы по ночам не болтать с самим собой. Есть и комический персонаж – скоморох Мо Ми Мум, что привносит некоторую живость в типичный эпос про рыцаря и его зазнобу. Последняя, кстати, - настоящая юная Жанна Д’Арк: красивая, умная, готовая сама облачиться в латы и свершать подвиги, да вот только «девочкам же нельзя быть рыцарем»! Потому что вокруг патриархальный уклад общества, Высокое Средневековье, по-видимому, граничащее по времени с переходом в Позднее Средневековье, с шутами, вассалами-рыцарями и драконами, только упрощенное, без характерных политических, христианских или мифологических черт.

Кадр из мультфильма «Отважный рыцарь»

«Отважный рыцарь» - добродушный, незатейливый анимационный фильм, который можно поставить в один ряд с «Тремя богатырями» от «Мельницы» и «Никитой Кожемякой». Но, если «Три богатыря» завоевали любовь людей от мала до велика, то история про Тренка ощутимо ориентирована на детскую аудиторию, по возрастному цензу даже ниже, чем «Школа вампиров». Шутки и юмор, которые легко воспринимается малышами, взрослым могут показаться слишком простоватым; зато в таком вот незатейливом оформлении преподносятся важные уроки – про то как важно оставаться самим собой, верным своему сердцу и идеалам, например. Зло обязательно будет побеждено если не самим героем, так с помощью рояля-дракона в кустах. Рыцарь - обязательно честный и благородный, и никогда не поздно вспомнить об этом и перестать врать взрослым. Цели своей нужно добиваться честно и искренне, не идти на уловки и подлянки. Милосердие, отзывчивость всегда будут вознаграждены, а даже о самом страшном драконе не стоит судить предвзято, только по слухам.

Кадр из мультфильма «Отважный рыцарь»

Помимо приятных эмоций, мультфильм не режет глаза графикой, также не сильно отступая от классических правил – если уж злодей, так с мешками под глазами и замашками тирана, если добряк – то с пузом и немного смешными повадками, если все хорошо – то краски светлые, на мизансцене антагонист – в дело вступают холодные тона. Вместе с тем, «Отважный рыцарь» неожиданно преподносит занятные сюжетные повороты и способен вызвать невольную улыбку, заставить взрослого вспомнить про свои детские мечты и планы и, быть может, немного развеять серые трудовые будни.

Галина Потапова

В прокате с 19 января 2017 года

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