Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Развод. Фильм второй"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
Все
Российские
Зарубежные
Киноафиша
Персоны
Аксель Праль
Аксель Праль
Axel Prahl
О персоне
Фильмография
Аксель Праль
Axel Prahl
В избранное
Уже в избранном
Добавьте персону в избранное
Дата рождения
26 марта 1960
Возраст
62 года
Знак зодиака
Овен
Карьера
Актер, Композитор
Биография Акселя Праля
Родился 26 марта 1960 года. Ойтин, Германия.
Развернуть
Фильмография Акселя Праля
Маленькая ведьма
фэнтези
2018, Германия / Швейцария
6.0
Пушистый шпион
анимация
2018, Германия / Бельгия
6.0
Тим Талер, или проданный смех
фэнтези, драма, комедия
2017, Германия
6.0
Отважный рыцарь
анимация
2015, Германия
5.0
Рико, Оскар и тени темнее тёмного
приключения, семейный, комедия
2014, Германия
7.0
Умереть за врага
исторический, триллер
2012, Швеция / Норвегия / Германия / Польша
5.0
Сельские панки
драма, комедия
2009, Германия
6.0
Ты не одинок
комедия, драма
2007, Германия
6.0
Все фильмы
Related video
«Рот стал клоунский»: мать Соколовского пожалели из-за неудачной пластики
Скрывала много лет: главную тайну Тутберидзе раскрыла дочь
Проклятие или совпадение? Актеры «Мажора» умирают один за другим
Брыльска проиграла «холодную» войну с советской звездой: как это было
Навесили хомут: вот о чем до конца жизни жалел «вечный Шурик» Демьяненко
Не доживут до пенсии: эти 3 знака Зодиака часто умирают молодыми
В «Берегись автомобиля» нашли непростительный для Рязанова ляп
Никто не мог заподозрить: хирург выдал неприглядную правду о Галкине
Вот о чем Гурченко мечтала до конца жизни – но так и не получила
Водянова проболталась: какое русское блюдо иностранцы называют «кошачьим кормом»
Помните Надю из «Закрытой школы»? От милой девочки ничего не осталось
Вот какая советская актриса разделась для американского Playboy: фото