Наша рецензия

В перерывах между бесконечными «Трансформерами» Майкл Бэй любит возвращаться к реальности и рассказывать истории, случившиеся в действительности. Технические новшества последних лет поработили режиссёра настолько, что души одна за другой стали отходить от тел его последних картин. У большинства современных зрителей его имя ассоциируется в первую очередь с Автоботами и Десептиконами, а такие воистину культовые ленты, как «Армагеддон» и «Перл-Харбор», постепенно стали забываться. Но тяга к…