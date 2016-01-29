«13 часов: Тайные солдаты Бенгази»: Рецензия Киноафиши

В перерывах между бесконечными «Трансформерами» Майкл Бэй любит возвращаться к реальности и рассказывать истории, случившиеся в действительности. Технические новшества последних лет поработили режиссёра настолько, что души одна за другой стали отходить от тел его последних картин. У большинства современных зрителей его имя ассоциируется в первую очередь с Автоботами и Десептиконами, а такие воистину культовые ленты, как «Армагеддон» и «Перл-Харбор», постепенно стали забываться. Но тяга к масштабным событиям и героизму не оставила творца, о чём свидетельствует и его последняя работа.

Обладатель двух «Золотых малин» не смог пройти мимо ужасных событий 11 сентября 2012 года в Ливии, когда группа вооружённых мусульман обстреляла консульство США. Дипломатическая служба в горячих точках априори считается истинным мужеством и самопожертвованием, чего уж говорить о наёмниках, которые готовы месяцами находиться вдали от своих семей ради того, чтобы оборонять своих коллег. Вот только охранники эти не пользуются особым уважением у соотечественников, по крайней мере, до тех пор, пока не встают на их защиту, нарушая приказы и рискуя собственными жизнями. Шестеро мужчин на протяжении целых 13 часов держали удар и давали отпор ливийцам, продемонстрировав настоящую выдержку и отвагу. Именно об этом и будет фильм.

Для Америки тема боевых действий на территории Исламских государств никогда не исчерпает себя. После самого чудовищного теракта в истории это стало особенно актуальным в кино, но далеко не всегда способно произвести фурор. Картина у Бэя получилась далёкой от совершенства с точки зрения сценария. В течение первых пятнадцати минут он проводит экскурсию по основным персонажам и тем, кто ждёт их скорейшего возвращения домой. Далее, на протяжении практически двух часов, с экрана в огромном количестве валит дым, слуха достигает лишь постоянный звук от выстрелов и взрывов, а во все стороны льются брызги крови и грязи. Безусловно, вкрапления человеческой речи там тоже присутствуют, но в основном это обсуждение тактики, взывания к помощи и несколько высказываний по поводу страха, любви и смерти. Особым остроумием или глубиной они явно не блещут, зато любители качественных перестрелок останутся довольны. Фильм претендует на глубокий драматизм, однако этой цели он так и не достигает и прячет его за всей этой боевой оболочкой и банальными фразами. А в конце начинается самая настоящая пропаганда классического американского патриотизма с потопленным, обстрелянным флагом, похоронными процессиями, снова флагом и слезами. Поддаться сентиментальности и сочувствию отдельным персонажам вряд ли получится из-за того, что герои словно слились воедино в этом продолжительном и нескончаемом хаосе. Поэтому даже не имеет смысла выделять чью-то актёрскую игру.

Майкл Бэй специализируется на войне всех со всеми: с астероидом, с пришельцами, с алчностью и, конечно же, с людьми. Но предыдущие его работы были способны достигнуть сердец любой публики, невзирая на пол, возраст или национальность. В этот раз получилось узконаправленное и чисто мужское кино, совершенно неориентированное на прекрасный пол. Здесь каждая деталь (кроме, разве что, оголённых, накачанных торсов) кричит о том, что женщинам фильм противопоказан. Уровень бородатости в сценах зашкаливает в прямом и переносном смыслах. Об этом свидетельствует не только отсутствие бритых персонажей, но также торчащие из тел кости, оторванные руки и типично мужские шутки. В своём жанре картине явно уступает «Падению Чёрного ястреба», «Повелителю бури» и «Цели номер один», но если вы без ума от военных драм и активно следите за всеми политическими новостями, то есть вероятность, что вам она придётся по вкусу. Хотя для отечественной публики это боевое представление вряд ли окажется близким.

Трошина Олеся