Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Не звезди!" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
13 часов: Тайные солдаты Бенгази 13 часов: Тайные солдаты Бенгази
Киноафиша Фильмы 13 часов: Тайные солдаты Бенгази 13 часов: Тайные солдаты Бенгази, 2016: актеры и роли
13 Hours: The Secret Soldiers of Benghazi 13 часов: Тайные солдаты Бенгази 2016 / США
7.7 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 7.3
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

13 часов: Тайные солдаты Бенгази, 2016: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Майкл Бэй Майкл Бэй Michael Bay
В ролях
Пабло Шрайбер Пабло Шрайбер Pablo Schreiber Джон Красински Джон Красински John Krasinski Тоби Стивенс Тоби Стивенс Toby Stephens Дэвид Денман Дэвид Денман David Denman Макс Мартини Макс Мартини Max Martini Джеймс Бэдж Дэйл Джеймс Бэдж Дэйл James Badge Dale Дэвид Костабайл Дэвид Костабайл David Costabile Доминик Фумуса Dominic Fumusa
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Неувольняемый
Неувольняемый
2022, Франция, комедия
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Кукла. Последнее проклятье
Кукла. Последнее проклятье
2021, Мексика, ужасы
Забытое чудо
Забытое чудо
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Хронос
Хронос
2022, Россия, семейный, приключения, фантастика
Побег из космоса
Побег из космоса
2022, Китай, анимация, комедия, семейный
Булки
Булки
2022, Россия, комедия
Драйв
Драйв
2011, США, драма, боевик
Молодой человек
Молодой человек
2022, Россия, комедия
Related video
Такого не ожидал никто: изменившаяся до неузнаваемости Бьянка пошла вразнос у всех на глазах
Не один: покинувший страну Цискаридзе не стал молчать
Против не только Елизавета II: истинное отношение к Меган Маркл предали огласке
Отгородился от семьи и не выходит на связь: правда о сыне Децла вышла наружу
Сходство налицо: отец Фриске огорошил признанием
Возмутил народ: за что Хрюшу пытались «уволить» из «Спокойной ночи, малыши!»
«Нужно что-то менять»: Киркоров раскрыл все карты
«Зрителей не стеснялся»: Пресняков пошел по проторенной дорожке
«Бузова была права»: Тарасова подловили на нелепой лжи
Ивлееву обошел на повороте: вот как живет лишившийся дома Элджей после развода
«Спасибо за 4 счастливых года»: Орбакайте попрощалась с «Современником»
Голливуд позавидует: в спорах о популярности Ханде Эрчел поставили точку
Приложение киноафиши