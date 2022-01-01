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13 часов: Тайные солдаты Бенгази
13 часов: Тайные солдаты Бенгази, 2016: актеры и роли
13 Hours: The Secret Soldiers of Benghazi
13 часов: Тайные солдаты Бенгази
2016 / США
Трейлер
7.7
Оцените
11
голосов
Рейтинг IMDb: 7.3
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13 часов: Тайные солдаты Бенгази, 2016: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Майкл Бэй
Michael Bay
В ролях
Пабло Шрайбер
Pablo Schreiber
Джон Красински
John Krasinski
Тоби Стивенс
Toby Stephens
Дэвид Денман
David Denman
Макс Мартини
Max Martini
Джеймс Бэдж Дэйл
James Badge Dale
Дэвид Костабайл
David Costabile
Доминик Фумуса
Dominic Fumusa
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