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Киноафиша Фильмы 13 часов: Тайные солдаты Бенгази Цитаты из фильма 13 часов: Тайные солдаты Бенгази

Цитаты из фильма 13 часов: Тайные солдаты Бенгази

Tyrone 'Rone' Woods Просвети меня, Бун.
Dave 'Boon' Benton "Все боги, все небеса и все адские муки — внутри тебя."
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Tyrone 'Rone' Woods Отплата — сука, и её стриптизёрское имя — Карма.
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Jack Silva За возможность жить с собой не купишь ничего.
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Jack Silva Что бы они обо мне сказали? «Он умер в месте, где ему не следовало быть, в бою за то, чего он не понимал, в стране, которая для него ничего не значила.»
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Kris 'Tanto' Paronto Может быть началом Святой войны.
Dave 'Boon' Benton Ты собираешься воевать в шортах? Отличный ход.
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Kris 'Tanto' Paronto Я серьёзно, ребята. Если бы в консульство заказали чёртову пиццу, она уже была бы здесь.
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Tyrone 'Rone' Woods Теперь приказы не отдаёшь — теперь их получаешь. Ты в моём мире.
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Glen 'Bub' Doherty Ладно, аннекс, мы официально заблудились. Ни Гугл, ни Сири не знают, где ты, б***ь.
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Dave 'Boon' Benton Как думаешь, как пройдёт оценка начальника?
John 'Tig' Tiegen Ему дадут медаль. Увидишь.
Dave 'Boon' Benton А Дельты?
Kris 'Tanto' Paronto Да, медали. Всем.
John 'Tig' Tiegen А мы? Шансы были тысяча к одному, легко. Что нам дадут?
Jack Silva Мы уходим домой.
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Bob Я остаюсь. Мне нужно собрать разведданные.
Jack Silva Для чего? Чтобы сюда снова приезжали такие, как Тай и Гленн? Спасать твою жопу опять? Ты здесь закончил. Теперь... залезай в эту чёртову машину!
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Glen 'Bub' Doherty Извини за опоздание. Застрял в сувенирном магазине.
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Sona Jillani Я не знаю, как ты там выжил. Я знаю, как выжили мы.
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Bob [Во время перестрелки в аннексе ЦРУ] 17 февраля говорит, что они по тебе стреляют!
Kris 'Tanto' Paronto ОНИ начали стрелять в нас!
[Перестрелка продолжается]
Kris 'Tanto' Paronto И они до сих пор е#ан# по нам стреляют!
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Bob Я знаю, ты с Тайроном знаком давно, Сил. Буду откровенен: Компания считает, что ты должен быть здесь. Я — нет. По правде, здесь нет реальной угрозы. Мы выиграли революцию для этих людей. Чем больше оружия здесь, тем выше риск недоразумения. Это моя последняя точка перед выходом на пенсию. Мне не нужны проблемы. Понятно?
Jack Silva Громко и ясно.
Bob Вот твои документы и суточные на две недели. Лучше потрать их быстро — тут в Бенгази всё меняется молниеносно. У нас лучшие умы из Фарм, образованные в Гарварде и Йеле, делают важную работу. Тебе лучше держаться от них подальше.
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Tyrone 'Rone' Woods У вас под угрозой находится посол США. Отправьте нас, шеф. Вы должны отправить нас.
Bob Посол находится в безопасном месте с охранником. Вы не первая волна. Вы — последний шанс. Вы будете ждать.
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Sona Jillani Моя власть — в том, что американцы умрут. Включая того, с кем ты сейчас говоришь.
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Mark 'Oz' Geist [Соне] Мне нужны твои глаза и уши — а не рот!
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Subscript [Изображение Белого дома после начала атаки, с подписью:] Президент США получает доклад.
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Kris 'Tanto' Paronto Я почти никогда не боюсь. Это странно? Как только начинают лететь пули, я всегда чувствую себя в безопасности. Знаешь, будто... Пока я делаю правильное дело, Бог обо мне позаботится. Но это же бред, правда?
Dave 'Boon' Benton Не больше, чем всё остальное, что ты говоришь.
Kris 'Tanto' Paronto [Улыбается] Надеюсь, у Бога есть чувство юмора.
Dave 'Boon' Benton [Кивает] Ага.
Kris 'Tanto' Paronto Наверное, скоро узнаем.
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Bob Я горжусь тем, что знаю таких американцев, как ты.
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[По телефону с женой]
Jack Silva Всё кончено. Я закончил. Я возвращаюсь домой, навсегда.
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Bob Внимание, разведка сообщает, что машины и люди собираются на парковке к западу от нас.
Kris 'Tanto' Paronto Да, шеф, я только что передал это по рации пару минут назад. Скажи разведчикам, что они практически ни к чему.
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Mark 'Oz' Geist [Роун заряжает оружие] Эй, оно громкое?
Tyrone 'Rone' Woods О, да.
Mark 'Oz' Geist [Затыкает салфеткой ухо] Забыл беруши.
Tyrone 'Rone' Woods [Смотрит на Оза] Эй, Оз, тампон забыл?
[Оз показывает ему средний палец]
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Jack Silva Почему я не могу просто пойти домой и остаться там?
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Tyrone 'Rone' Woods Шон прислали сюда, чтобы установить защищённую связь для Амбо. В итоге он прокачал нам Wi-Fi.
Jack Silva Жаль, что он не может так же сделать у нас дома.
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Tyrone 'Rone' Woods Попрощайся с контрактной работой...
Jack Silva Нельзя поставить цену на то, чтобы жить с самим собой.
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Mark 'Oz' Geist [когда к аннексу подъезжает машина] Что этот йо-йо творит?
Kris 'Tanto' Paronto Думаешь, они не знают, что у нас есть ночное видение?
Tyrone 'Rone' Woods GRS, всем занять позиции.
[пауза]
Tyrone 'Rone' Woods 30 ярдов.
Dave 'Boon' Benton [Водитель открывает дверь, неся взрывчатку] Нет, не- б####.
[Стреляет в водителя]
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Title Card 2012 год: В мире было 294 дипломатических представительства США. 12 из них находились в настолько опасных местах, что Госдепартамент присвоил им уровень угрозы "критический". Два — в Ливии: Триполи и Бенгази.
Title Card Октябрь 2011: силы США, Франции и Великобритании нанесли воздушный удар по Ливии. Пока продолжалась воздушная кампания, ливийский народ сверг диктатора Муаммара Каддафи после 42 лет тирании. Вооружённые милиции разграбили огромные арсеналы Каддафи. Вспыхнули жестокие междоусобицы. Бенгази стал одним из самых опасных мест на земле.
Title Card Практически все иностранные посольства закрылись, за исключением американского дипломатического представительства и скрытой базы ЦРУ. ЦРУ искало смертоносное оружие, чтобы не допустить его попадания на мировой черный рынок. Базу ЦРУ охраняли 6 элитных бывших военных. Кодовое имя: G.R.S.
Title Card Это реальная история.
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Mark 'Oz' Geist [смотрит в телефон] Что? Моя дочь пьёт.
Dave 'Boon' Benton Ты тоже пил, когда тебе было 15.
Mark 'Oz' Geist Маленькие девочки не пьют.
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Jack Silva Это просто ещё один вторник вечером в Бенгази.
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Kris 'Tanto' Paronto Начальник, разрешаем стрелять? Начальник, повторяю, разрешаем стрелять?
Bob Увидел оружие — стрелять по своему усмотрению.
Tyrone 'Rone' Woods Все стоять. Ни х#я не стрелять, пока я не скажу.
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Tyrone 'Rone' Woods Этот блокпост контролирует Ансар аш-Шариа. Это уже не просто племенные группы борцов за свободу.
Bob Если у тебя есть полезная информация, Тайрон, оформи её в доклад. Вы, ребята, здесь ночуете. Но вы не ЦРУ. Вы наёмники. Веди себя соответственно.
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Дэйв 'Бун' Бентон [после первой атаки на комплекс] Эй, мы их порвали!
Джон 'Тиг' Тайген Не знаю, мне везёт или наоборот.
Марк 'Оз' Гайст Давай, подтянись. Они думали, что идут в очередное временное посольство.
Тайрон 'Роун' Вудс Не тут, брат.
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Kris 'Tanto' Paronto [Вход в охваченное огнём дипломатическое представительство] Чёрт, этот объект в огне!
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Tyrone 'Rone' Woods Добро пожаловать в Бенгази
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Bob [Относится к бывшим сотрудникам GRS ex-SOF, нанятым ЦРУ для охраны секретного аннекса] Вот в чём вы, ребята, хороши: качаетесь, жрёте по пять горячих приёмов пищи в день. А вот слушаться — не очень.
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Tyrone 'Rone' Woods Как бы ты себя чувствовал, если бы должен был охранять американцев за 28 долларов в день и при этом приносить свои собственные пули?
Jack Silva Ну а почему бы не оставить охрану профессионалам, да?
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Тайрон «Роун» Вудс [по мере приближения целей к ЦРУ] Начальник, похоже, всё серьёзно. Оз, у меня семь танго у колонн.
Марк «Оз» Гайст Есть.
Марк «Оз» Гайст Пусть идут, пусть идут. Пусть идут, пусть идут.
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Kris 'Tanto' Paronto Это может стать началом Святой войны.
Dave 'Boon' Benton Ты собираешься воевать в шортах? Отличный ход.
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Amahl Знаешь, что это? Чёртово дерьмо!
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Jack Silva [во время прерывания речи Крисом Стивенсом в эфире] Это та хрень, из-за которой моя жена бесится. Любой из них может бахнуть в жилет.
Tyrone 'Rone' Woods По крайней мере, быстро будет, брат.
Jack Silva Не будь му#аком.
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Kris 'Tanto' Paronto Не хочу портить вам праздник, дамы. Пятеро с М4 — этого мало. Местные у входных ворот — полная ничтожность. Периметр слабый, и вся эта территория — настоящий рай для снайперов. Если сюда ввалится большая группа, вы, ребята, все сдохнете.
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Bob Что делает этих спецназовцев такими особенными, если вы не можете сделать то, что я прошу, когда я прошу.
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Дэйв 'Бун' Бентон [Через прицел] У меня АК.
Тайрон 'Роун' Вудс Вы должны их заманить. Заманить. Они вас не видят. У нас – ночное видение, у них нет.
Боб Выключай свет сейчас.
Крис 'Танто' Паронто На сколько близко их подпустим?
Марк 'Оз' Гайст У них оружие.
Крис 'Танто' Паронто Давай, Роун, они прямо здесь.
Марк 'Оз' Гайст У нас примерно 25-30 танго.
[Нападающий бросает взрывчатку, начинается перестрелка]
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