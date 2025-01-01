BobЯ знаю, ты с Тайроном знаком давно, Сил. Буду откровенен: Компания считает, что ты должен быть здесь. Я — нет. По правде, здесь нет реальной угрозы. Мы выиграли революцию для этих людей. Чем больше оружия здесь, тем выше риск недоразумения. Это моя последняя точка перед выходом на пенсию. Мне не нужны проблемы. Понятно?
BobВот твои документы и суточные на две недели. Лучше потрать их быстро — тут в Бенгази всё меняется молниеносно. У нас лучшие умы из Фарм, образованные в Гарварде и Йеле, делают важную работу. Тебе лучше держаться от них подальше.
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Tyrone 'Rone' WoodsУ вас под угрозой находится посол США. Отправьте нас, шеф. Вы должны отправить нас.
BobПосол находится в безопасном месте с охранником. Вы не первая волна. Вы — последний шанс. Вы будете ждать.
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Sona JillaniМоя власть — в том, что американцы умрут. Включая того, с кем ты сейчас говоришь.
Subscript[Изображение Белого дома после начала атаки, с подписью:] Президент США получает доклад.
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Kris 'Tanto' ParontoЯ почти никогда не боюсь. Это странно? Как только начинают лететь пули, я всегда чувствую себя в безопасности. Знаешь, будто... Пока я делаю правильное дело, Бог обо мне позаботится. Но это же бред, правда?
Title Card2012 год: В мире было 294 дипломатических представительства США. 12 из них находились в настолько опасных местах, что Госдепартамент присвоил им уровень угрозы "критический". Два — в Ливии: Триполи и Бенгази.
Title CardОктябрь 2011: силы США, Франции и Великобритании нанесли воздушный удар по Ливии. Пока продолжалась воздушная кампания, ливийский народ сверг диктатора Муаммара Каддафи после 42 лет тирании. Вооружённые милиции разграбили огромные арсеналы Каддафи. Вспыхнули жестокие междоусобицы. Бенгази стал одним из самых опасных мест на земле.
Title CardПрактически все иностранные посольства закрылись, за исключением американского дипломатического представительства и скрытой базы ЦРУ. ЦРУ искало смертоносное оружие, чтобы не допустить его попадания на мировой черный рынок. Базу ЦРУ охраняли 6 элитных бывших военных. Кодовое имя: G.R.S.
Kris 'Tanto' ParontoНе хочу портить вам праздник, дамы. Пятеро с М4 — этого мало. Местные у входных ворот — полная ничтожность. Периметр слабый, и вся эта территория — настоящий рай для снайперов. Если сюда ввалится большая группа, вы, ребята, все сдохнете.
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BobЧто делает этих спецназовцев такими особенными, если вы не можете сделать то, что я прошу, когда я прошу.