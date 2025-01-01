Title Card 2012 год: В мире было 294 дипломатических представительства США. 12 из них находились в настолько опасных местах, что Госдепартамент присвоил им уровень угрозы "критический". Два — в Ливии: Триполи и Бенгази.

Title Card Октябрь 2011: силы США, Франции и Великобритании нанесли воздушный удар по Ливии. Пока продолжалась воздушная кампания, ливийский народ сверг диктатора Муаммара Каддафи после 42 лет тирании. Вооружённые милиции разграбили огромные арсеналы Каддафи. Вспыхнули жестокие междоусобицы. Бенгази стал одним из самых опасных мест на земле.

Title Card Практически все иностранные посольства закрылись, за исключением американского дипломатического представительства и скрытой базы ЦРУ. ЦРУ искало смертоносное оружие, чтобы не допустить его попадания на мировой черный рынок. Базу ЦРУ охраняли 6 элитных бывших военных. Кодовое имя: G.R.S.