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Больше, чем кино Третий фильм датского режиссёра Йоакима Триера был представлен на «Каннском кинофестивале» ещё в 2015 году, однако до российского проката он добирался долго и мучительно. Сценариями к будущим картинам дальний родственник другого известного постановщика предпочитает заниматься самостоятельно, что коснулось и его нового творения. Сюжет расскажет о том, как переживают трагичную гибель военного фотографа Изабель Рид её муж и двое сыновей. Прошло уже три года, но в…