«Конец прекрасной эпохи»: Рецензия Киноафиши

Томления советского писателя

Станислав Говорухин прекрасно понимает, что это только современное русское кино сейчас так любят ругать, а советское ведь обожали. Поэтому и его кинокартина «Конец прекрасной эпохи» представляет собой черно-белое чудо, при просмотре которого не догадаешься, в каком году его сняли. Это ностальгическое кино, выдержанное в стиле ретро до единой мелочи.

Молодой журналист Андрей Лентулов переезжает из Петербурга в Таллин, чтобы работать в местной газете. Там он ведет активную жизнь бабника, пишет повести на запрещенные темы, яростно сопротивляется системе и сравнивает себя с Хэмингуэем.

Кадр из фильма «Конец прекрасной эпохи»

Это не оригинальный сценарий, а экранизация сборника рассказов Сергея Довлатова «Компромисс». Вообще соединять рассказы в единую повествовательную линию не самая простая задача, и режиссер с ней справился, но некую отрывистость повествования все же не скрыть.

Ностальгический саундтрек вкупе с ретро костюмами и прическами моментально переносит нас во времена, с одной стороны, прекрасные, с другой же, грустные. В «Конце прекрасной эпохи» нам рисуют эстонцев и русских, мы видим их сосуществование и идентичные простые личностные проблемы. Забавно это замечать сейчас, когда мы слишком возносим некоторые европейские страны и европейских людей, которые когда-то были частью нас. Несколько возвышается над ними Лентулов - он герой того времени, не готовый стать винтиком в системе. Как и любой мыслящий человек, он с трудом делает вид, будто является частью общества. На самом же деле, таких людей легко отличить. Они вдумчивы, к ним приходишь за советом на любую тему, они одиноки и склонны к алкоголизму, в то время этот образ был весьма романтизирован.

Кадр из фильма «Конец прекрасной эпохи»

Главный актер Иван Колесников оглушительно обаятельный. То, что на главную роль взяли не шибко знаменитого актера (зато несколько смахивающего на самого Довлатова) тоже сработало на создание антуража советского кино. Поскольку «Компромисс» был написан благодаря реальному опыту работы Довлатова в эстонской газете, на Колесникова легла огромная ответственность сыграть не просто выдуманного персонажа, но и показать столь уважаемого поэта как Сергея Донатовича. И он справился, 50% успеха фильма это заслуга Ивана. Каждое его движение, задумчивые взгляды, меланхоличное поведение, за которым пряталась буря эмоций и внутренняя борьба с системой, всё это вызывало максимальное притяжение зрителя к экрану.

Множество знаменитых актеров, которых мы давно любим - Сергей Гармаш, Федор Добронравов, Дмитрий Астрахан, Александр Робак были противопоставлены эстонскому актерскому составу. Эта разница была настолько очевидной, что даже не приходилось гадать: «а эстонская ли это актриса или русская переборщила с акцентом»? Учитывая тематику фильма, создатели ловко расставили точки: «это русь, а вот это всё - не наше».

Кадр из фильма «Конец прекрасной эпохи»

Изобилует история не только философией, но и юмором. Весьма комичные диалоги отчасти разбавляют советскую тоску, но это веселье лишь мимолетно. Только мы посмеемся над фразой «я уже лет пять не думаю», как нас возвращают к тяжелой жизни журналистов, спрашивают главного героя (и зритель тоже мысленно отвечает) любит ли он родину. А вопрос этот появляется как только человеку вздумается выпустить свою мрачность наружу, перестать добавлять искусственную красочность в происходящее.

Кадр из фильма «Конец прекрасной эпохи»

Это довлатовское кино, отчего оно пропитано глубокими мыслями, человеческими поисками себя, простой философией и сопротивлением системе. Пускай у нас уже другое время, но эти рассказы оставляют пищу для размышлений по сей день, многое не перестает быть актуальным.

- Миш, тебе не кажется, что все это происходит не с нами? Что это не ты и не я. Что это какой-то идиотский спектакль, а ты просто зритель.

- Я вот что тебе скажу Андрюха - не думай. Ну просто не думай и всё.

Я уже лет пять не думаю.

- Да? - Ага. А будешь думать - жить не захочется. Вот все кто думает - все несчастные.

Бариева Лилия