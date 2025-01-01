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Постер фильма Жизнь и удивительные приключения Робинзона Крузо
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Киноафиша Фильмы Жизнь и удивительные приключения Робинзона Крузо

Жизнь и удивительные приключения Робинзона Крузо

Zhizn i udivitelnye priklyucheniya Robinzona Kruzo 18+
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О фильме

Тяга к морским путешествиям сыграла злую шутку с моряком по имени Робинзон Крузо. Очередное плавание закочилось кораблекрушением, а Робинзон стал единственным, кому удалось выжить. Но его радость быстро сменилась отчаянием -  спасительная земля оказалась небольшим необитаемым островом. Крузо решает не сдаваться и начинает налаживать быт в этих непростых условиях. Ему предстоит провести на этом клочке суши почти 30 лет...

  • Фильм снят по мотивам романа Даниэля Дефо “Робинзон Крузо”. Станислав Говорухин признался, что этот роман был у него одним из любимейших произведений в детстве, и он хотел его экранизировать, чтобы вернуть подрастающему поколению любовь к классической литературе. 
  • Основную часть фильма снимали в субтропическом климате Абхазии, в районе Сухуми, но почти все виды острова Робинзона с моря - это мыс Край Света на острове курильской гряды Шикотан.
  • Самый успешный советский фильм в Польше в 1970-х годах - его посмотрело более 1,7 млн человек. 
  • Сыгранный Леонидом Куравлевым Робинзон был, однако, озвучен Алексеем Консовским. Объяснялось это тем, что за Куравлевым закрепился образ наивного, простоватого парня, а Говорухин стремился через голос изменить зрительское восприятие и раскрыть драматический талант актера.

Едва ли найдется человек, не узнавший в детстве романтическую историю отважного мореплавателя, который чудом спасся после кораблекрушения и провел 28 лет на необитаемом острове. Популярность знаменитого романа во многом способствовала зрительскому успеху фильма, который повествует о таких вечных ценностях, как доброта и человечность, смелость и мужество, умение не сдаваться в самом трудном положении и быть верным другом…

Страна СССР
Продолжительность 1 час 32 минуты
Год выпуска 1972
Премьера в мире 3 сентября 1973
Дата выхода
3 сентября 1973 СССР
10 октября 1973 США
MPAA G
Производство Odessa Film Studios
Другие названия
Zhizn i udivitelnye priklyucheniya Robinzona Kruzo, Robinson Crusoe, Robinson Crusoé, Життя і дивовижні пригоди Робінзона Крузо, Aventuras extraordinarias de Robinson Crusoe, Life and Amazing Aventures of Robinson Crusoe, Life and Surprising Adventures of Robinson Crusoe, Przygody Robinsona Kruzoe, Robinson Crusoe elu ja kummalised seiklused, Robinson Crusoes liv og eventyr, Rovinson Krousos, Uimitoarele aventuri ale lui Robinson Crusoe, Vida y asombrosas aventuras de Robinson Crusoe, Жизнь и удивительные приключения Робинзона Крузо
Режиссер
Станислав Говорухин
Станислав Говорухин
В ролях
Леонид Куравлев
Леонид Куравлев
Ираклий Хизанишвили
Евгений Жариков
Евгений Жариков
Алексей Сафонов
Владимир Маренков
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

6.9
Оцените 15 голосов
6.5 IMDb
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