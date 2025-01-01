Тяга к морским путешествиям сыграла злую шутку с моряком по имени Робинзон Крузо. Очередное плавание закочилось кораблекрушением, а Робинзон стал единственным, кому удалось выжить. Но его радость быстро сменилась отчаянием - спасительная земля оказалась небольшим необитаемым островом. Крузо решает не сдаваться и начинает налаживать быт в этих непростых условиях. Ему предстоит провести на этом клочке суши почти 30 лет...
Едва ли найдется человек, не узнавший в детстве романтическую историю отважного мореплавателя, который чудом спасся после кораблекрушения и провел 28 лет на необитаемом острове. Популярность знаменитого романа во многом способствовала зрительскому успеху фильма, который повествует о таких вечных ценностях, как доброта и человечность, смелость и мужество, умение не сдаваться в самом трудном положении и быть верным другом…
|3 сентября 1973
|СССР
|10 октября 1973
|США