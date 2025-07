Страна СССР

Продолжительность 1 час 32 минуты

Год выпуска 1972

Премьера в мире 3 сентября 1973

MPAA G

Производство Odessa Film Studios

Другие названия

Zhizn i udivitelnye priklyucheniya Robinzona Kruzo, Robinson Crusoe, Robinson Crusoé, Життя і дивовижні пригоди Робінзона Крузо, Aventuras extraordinarias de Robinson Crusoe, Life and Amazing Aventures of Robinson Crusoe, Life and Surprising Adventures of Robinson Crusoe, Przygody Robinsona Kruzoe, Robinson Crusoe elu ja kummalised seiklused, Robinson Crusoes liv og eventyr, Rovinson Krousos, Uimitoarele aventuri ale lui Robinson Crusoe, Vida y asombrosas aventuras de Robinson Crusoe, Жизнь и удивительные приключения Робинзона Крузо