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Лембит Ульфсак
Lembit Ulfsak
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Лембит Ульфсак
Лембит Ульфсак
Lembit Ulfsak
Дата рождения
4 июля 1947
Возраст
69 лет
Знак зодиака
Рак
Дата смерти
22 марта 2017
Карьера
Актер, Режиссер, Сценарист
Место рождения
Коэру, Эстония
Место смерти
Таллинн, Эстония
Место захоронения
Лесное кладбище, Эстония
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Путешественник
,
Романтический герой
Биография Лембит Ульфсак
Родился 4 июля 1947 года. Коэру, Эстония.
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