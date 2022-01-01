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Лембит Ульфсак
Лембит Ульфсак
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Лембит Ульфсак
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Дата рождения
4 июля 1947
Возраст
75 лет
Знак зодиака
Рак
Карьера
Актер, Режиссер, Сценарист
Биография Лембит Ульфсак
Родился 4 июля 1947 года. Коэру, Эстония.
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Фильмография Лембит Ульфсак
Вечный путь
драма, военный, исторический
2017, Финляндия / Эстония / Швеция
7.0
Конец прекрасной эпохи
драма
2015, Россия
7.0
Фехтовальщик
спорт, биография
2015, Финляндия / Эстония / Германия
7.0
Мандарины
драма, военный
2013, Эстония / Грузия
8.0
Ведьма
триллер, мистика, ужасы
2006, Россия
6.0
Хорошие руки
драма, комедия
2001, Эстония / Латвия
5.0
Седая легенда
приключения, исторический
1991, СССР
5.0
Жажда страсти
драма
1991, СССР
7.0
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