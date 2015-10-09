Станислав Говорухин прекрасно понимает, что это только современное русское кино сейчас так любят ругать, а советское ведь обожали. Поэтому и его кинокартина «Конец прекрасной эпохи» представляет собой черно-белое чудо, при просмотре которого не догадаешься, в каком году его сняли. Это ностальгическое кино, выдержанное в стиле ретро до единой мелочи. Молодой журналист Андрей Лентулов переезжает из Петербурга в Таллин, чтобы работать в местной газете. Там он ведет активную…
Но папе понравилось ✊
Но папе понравилось ✊
Есть удачные находки.
Интересно,что Говорухин второй раз подряд использует эффект черно-белого кино.
В целом не пожалели,что сходили на этот фильм✊
Значит будут тащить деньги :)
Так не лучше ли в кинотеатр сходить? ✊
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