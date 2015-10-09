Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Очень плохая семейка" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Конец прекрасной эпохи Конец прекрасной эпохи
Киноафиша Фильмы Конец прекрасной эпохи Отзывы о фильме «Конец прекрасной эпохи»
Конец прекрасной эпохи 2015 / Россия
7.3 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 6.5
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Отзывы о фильме «Конец прекрасной эпохи»

Вся информация о фильме
Наша рецензия

Станислав Говорухин прекрасно понимает, что это только современное русское кино сейчас так любят ругать, а советское ведь обожали. Поэтому и его кинокартина «Конец прекрасной эпохи» представляет собой черно-белое чудо, при просмотре которого не догадаешься, в каком году его сняли. Это ностальгическое кино, выдержанное в стиле ретро до единой мелочи.  Молодой журналист Андрей Лентулов переезжает из Петербурга в Таллин, чтобы работать в местной газете. Там он ведет активную…

Читать
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Папа 9 октября 2015, 16:21
Скорее всего - на любителя ✊



Но папе понравилось ✊
9 октября 2015, 16:21 Ответить
Папа 9 октября 2015, 16:21
Скорее всего - на любителя ✊



Но папе понравилось ✊
9 октября 2015, 16:21 Ответить
Bbbugl 9 октября 2015, 16:21
Еще одна "оттепель", только перед нами не мир киношников(как в сериале),а общество писателей и журналистов.

Есть удачные находки.

Интересно,что Говорухин второй раз подряд использует эффект черно-белого кино.

В целом не пожалели,что сходили на этот фильм✊
9 октября 2015, 16:21 Ответить
винни 9 октября 2015, 16:33
На этом-ля фильмовнике телефон требуют.

Значит будут тащить деньги :)



Так не лучше ли в кинотеатр сходить? ✊
9 октября 2015, 16:33 Ответить
Надя 10 октября 2015, 16:16
Не понимаю, почему Говорухин считает свои фильмы не кассовыми.Просто у нас принято, что все кассовые фильмы должны быть фильмы а-ля голливуд. Но я уверена, что он один из немногих художников, которые не только предугадывают вкусы общества, но и воспитывают этот самый вкус.А Довлатова вообще в Доме книг стоя читали юные книголюбы.
10 октября 2015, 16:16 Ответить
KalashonoK 15 октября 2015, 22:25
Оценка
Легкий, сочный, "красочный", запоминающийся, достойный оваций фильм, очень близкий к тексту первоисточника, иногда прямо слово в слово. А если обратить внимание на персонажей (например, в исполнении Сергея Гармаша), которых нет в "Компромиссе" Довлатова, то можно сделать вывод о том, что же хотел донести до нас режиссер.
15 октября 2015, 22:25 Ответить
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают Нюрнберг
Нюрнберг 15 комментариев
Мира
Мира 46 комментариев
Мег 2 6 комментариев
Астрал. Проклятие ведьм
Астрал. Проклятие ведьм 6 комментариев
Праведник
Праведник 92 комментария
Крипто
Крипто 1 комментарий
Триггер 1 комментарий
Малыш Джо
Малыш Джо 1 комментарий
Темная гавань 1 комментарий
Обсудить новинки кино в чате
Праведник
Праведник
2023, Россия, военный, драма, исторический
Чебурашка
Чебурашка
2022, Россия, семейный, комедия
Человек-муравей и Оса: Квантомания
Человек-муравей и Оса: Квантомания
2023, США, боевик, приключения, комедия
Аватар 2: Путь воды
Аватар 2: Путь воды
2022, США, приключения, боевик, фантастика
Бешенство
Бешенство
2023, Россия, триллер
Операция «Фортуна»: Искусство побеждать
Операция «Фортуна»: Искусство побеждать
2023, США, триллер, боевик, комедия
Беспринципные в деревне
Беспринципные в деревне
2023, Россия, комедия
Нюрнберг
Нюрнберг
2022, Россия / Германия / Чехия / Великобритания, исторический, драма, военный, триллер, приключения
Кот в сапогах 2: Последнее желание
Кот в сапогах 2: Последнее желание
2022, США, анимация, комедия, приключения
Величайший детектив-паук
Величайший детектив-паук
2022, Испания, анимация
Крушение
Крушение
2023, США / Великобритания, боевик, приключения, триллер
Свободные отношения
Свободные отношения
2023, Россия, комедия, мелодрама
Related video
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Приложение киноафиши