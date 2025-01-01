Меню
О персоне
Фильмография
Александра Нижегородова
Киноафиша
Персоны
Александра Нижегородова
Александра Нижегородова
Дата рождения
18 июня 1985
Возраст
40 лет
Знак зодиака
Близнецы
Популярные фильмы
6.9
Конец прекрасной эпохи
(2015)
0.0
Саша против!
(2023)
0.0
Ребенок по расчету
(2025)
Фильмография Александра Нижегородова
Жанр
Все
Драма
Комедия
Мелодрама
Год
Все
2025
2023
2015
Все
3
Фильмы
1
Сериалы
2
Актриса
3
Ребенок по расчету
мелодрама
2025, Россия
Саша против!
драма, комедия
2023, Россия
6.9
Конец прекрасной эпохи
Konets prekrasnoy epokhi
драма
2015, Россия
Смотреть трейлер
Рецензия
