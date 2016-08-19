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Хотите больших денег? – Нет ничего проще, поверьте. Весь фокус в том, чтобы выбрать правильный бизнес. Самый доходный бизнес на сегодняшний день. Который приносит не миллионы – сотни миллионов долларов в год. И такой бизнес – не выдумка. Он есть. Имя ему – война. Точнее, торговля оружием. Кстати, дело это, конечно, мудреное, однако совершенно легальное и доступно оно абсолютно всем. Даже наивному массажисту лет двадцати без малейшего намека на образование. Кадр из…