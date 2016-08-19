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Парни со стволами Парни со стволами
Киноафиша Фильмы Парни со стволами Отзывы о фильме «Парни со стволами»
War dogs Парни со стволами 2016 / США
7.4 Оцените
36 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
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Отзывы о фильме «Парни со стволами»

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Наша рецензия

Хотите больших денег? – Нет ничего проще, поверьте. Весь фокус в том, чтобы выбрать правильный бизнес. Самый доходный бизнес на сегодняшний день. Который приносит не миллионы – сотни миллионов долларов в год. И такой бизнес – не выдумка. Он есть. Имя ему – война. Точнее, торговля оружием. Кстати, дело это, конечно, мудреное, однако совершенно легальное и доступно оно абсолютно всем. Даже наивному массажисту лет двадцати без малейшего намека на образование. Кадр из…

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SKY 19 августа 2016, 13:52
Оценка
Интересно, они все шутки показали в трейлерах, или там еще есть что то? )))
19 августа 2016, 13:52 Ответить
Юрий 20 августа 2016, 20:50
Оценка
Только что с просмотра. Отличный фильм. По духу и интонации лично мне напомнил прошлогоднюю "Игру на понижение" и "Волк с Уолл-Стрит" (с последним ассоциации, конечно, еще и за счет Джоны Хилла). Едкая сатира на тему денег и войны, с неплохим юмором и иронией, не позволяющего спускаться в сортирные шутки, с помощью которых говорится об серьезных и злободневных вещах. В течение фильма несколько раз зал взрывался от смеха. Отличная работа Майлза Теллера. Ну а Хилл блистает. Парень серьезно движется от проходных комедий к крупным драммотическим ролям, в каждом последующем фильме удивляя своей игрой, чего вообще не ожидаешь от человека с его внешностью.
8/10. Фильм однозначно рекомендован к просмотру. Возможно поучаствует и в наградном сезоне.
20 августа 2016, 20:50 Ответить
andress 21 августа 2016, 18:01
ХОРОШИЙ ФИЛЬМ , МНЕ ПОНРАВИЛСЯ !
21 августа 2016, 18:01 Ответить
SKY 25 августа 2016, 22:07
Оценка
Афигенное кино--смотреть однозначно!)
25 августа 2016, 22:07 Ответить
Дмитрий Анисимов 3 октября 2016, 11:10
Оценка
Слишком затянуто, не стоит потраченного времени . Где-то с середины фильм превращается в нудятину .
3 октября 2016, 11:10 Ответить
Мария Мироненко 27 октября 2017, 12:20
Фильм прикольный :) Разок посмотреть стоит.
И драма, и комедия, и боевичок в одном.
Остались довольны просмотром, но второй раз смотреть не стали бы.
27 октября 2017, 12:20 Ответить
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