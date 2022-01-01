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Парни со стволами Парни со стволами
Киноафиша Фильмы Парни со стволами Парни со стволами, 2016: актеры и роли
War dogs Парни со стволами 2016 / США
7.4 Оцените
36 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
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Парни со стволами, 2016: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Тодд Филлипс Тодд Филлипс Todd Phillips
В ролях
Майлз Теллер Майлз Теллер Miles Teller Джона Хилл Джона Хилл Jonah Hill Ана де Армас Ана де Армас Ana de Armas Бэрри Ливингстон Бэрри Ливингстон Barry Livingston Шон Тоуб Шон Тоуб Shaun Toub Джейби Бланк Джейби Бланк JB Blanc Эшли Спайллерс Эшли Спайллерс Ashley Spillers Бренда Ку Бренда Ку Brenda Koo Роман Митичян Роман Митичян Roman Mitichyan Брэдли Купер Брэдли Купер Bradley Cooper
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