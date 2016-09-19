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Нерв Нерв
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Nerve Нерв 2016 / США
7.6 Оцените
34 голоса Рейтинг IMDb: 6.5
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Отзывы о фильме «Нерв»

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Наша рецензия

Киностудия Lionsgate известна фильмами, которые поражают своей зрелищностью. Например, благодаря этой компании мир увидел все части «Пилы», три фильма франшизы «Голодные игры» (2012, 2014 и 2015 года), новую «Иллюзию обмана 2» и многие другие потрясающие проекты. В этом году Lionsgate выпускает новый фильм, который придётся по душе любителям таких жанров как триллер, криминал, детектив, приключения. Все эти жанры совмещает в себе картина режиссёров Генри…

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SKY 19 сентября 2016, 09:44
Кто смотрел, поделитесь мнением?
19 сентября 2016, 09:44 Ответить
Антон Морозов 21 сентября 2016, 10:58
Стоит смотреть?
21 сентября 2016, 10:58 Ответить
Инга Сулим 25 сентября 2016, 10:15
Оценка
И все-таки ожидания не оправдались, хотя трейлер был многообещающим.
Это не фильм года, не лучшая режиссерская работа, не лучший сюжет, а про хорошие саундтреки и вовсе стоит забыть. Вот только миловидные лица главных героев немного исправили ситуацию – Эмма Робертс и Дейв Франко составили не плохую партию.
О чем данный фильм? У меня однозначного ответа нет. Сюжет построен на объединяющей всех подростков социальной проблеме - игровой зависимости. Именно эта проблема, которая очевидна лишь зрителю, (но далеко не каждому - количество подростков на сеансе превышало 70%) порождает в итоге зависть и соперничество. По сути, тема интересная, и развить ее можно было бы глубже, ярче, сделать сюжет более поучительным, но видимо режиссер этой целью не задавался совсем.
Чем может все-таки понравиться фильм? Романтические отношения, которые завязываются между главными героями и пара эпизодов, когда действующие лица находятся между жизнью и смертью – вот и все, чем может похвастаться кинолента.
И мой личный рейтинг 4 из 10.
P.S. Было бы не плохо, если бы возрастные ограничения для фильмов устанавливались и в обратной последовательности - в этом фильме я бы смело указала 16 – 20 лет.
25 сентября 2016, 10:15 Ответить
Катерина Горбунова 26 сентября 2016, 09:52
Лично мне фильм понравился) очень загорелась еще по трейлеру) весь фильм была в напряжении и не могла оторваться.
26 сентября 2016, 09:52 Ответить
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