Наша рецензия

Киностудия Lionsgate известна фильмами, которые поражают своей зрелищностью. Например, благодаря этой компании мир увидел все части «Пилы», три фильма франшизы «Голодные игры» (2012, 2014 и 2015 года), новую «Иллюзию обмана 2» и многие другие потрясающие проекты. В этом году Lionsgate выпускает новый фильм, который придётся по душе любителям таких жанров как триллер, криминал, детектив, приключения. Все эти жанры совмещает в себе картина режиссёров Генри…