Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Нахимовцы" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Персоны Генри Джуст

Генри Джуст

Henry Joost
Генри Джуст
Генри Джуст Henry Joost
В избранное Уже в избранном
Добавьте персону в избранное
Дата рождения
1 января 1981
Возраст
41 год
Знак зодиака
Козерог
Карьера
Сценарист, Продюсер, Режиссер
Биография Генри Джуст

Родился в 1981 году.

Фильмография Генри Джуст
Секретная штаб-квартира
фантастика, боевик, приключения 2022, США
0.0
Проект Power
Проект Power
боевик, фантастика 2020, США
6.0
Нерв
Нерв
триллер 2016, США
7.0
Вирус
Вирус
драма, ужасы, триллер 2016, США
6.0
Паранормальное явление 4
Паранормальное явление 4
ужасы 2012, США
7.0
Паранормальное явление 3
Паранормальное явление 3
ужасы 2011, США
7.0
Как я дружил в социальной сети
Как я дружил в социальной сети
документальный 2010, США
7.0
Все фильмы
Новости о персоне Новости звезд на нашем канале Телеграм
Дети обнаруживают супергеройскую базу Оуэна Уилсона в трейлере фильма «Секретная штаб-квартира» В Северной Америке фильм выйдет 12 августа.
Написать
15 июля 2022 10:27
Звезда «Анатомии страсти» Джесси Уильямс сыграет с Оуэном Уилсоном в экшен-комедии «Секретная штаб-квартира» Проект позиционируют как «Один дома» в антураже Бэтпещеры.
Написать
2 июля 2021 13:01
Комедийный экшен «Секретная штаб-квартира» с Оуэном Уилсоном выйдет летом 2022 года За создание отвечают продюсер Джерри Брукхаймер и режиссеры «Проекта Power».
Написать
3 июня 2021 14:37
Все новости
Related video
В спорах о парике Малахова наконец-то поставлена точка: вот что выяснилось
Эти 3 знака Зодиака обладают "дурным глазом"
Королева подставила Николаева перед женой: «Игорь – сказочник»
«Позовите полицию!»: добрый мультфильм СССР привел иностранцев в ужас
Доносом за добро: правду о «Джентльменах удачи» Данелия скрывал всю жизнь
Народ потерял дар речи: какой выросла маленькая Женя из «Сватов»
Это вам не СССР: Авербух не смолчал об участи фигуристов России
10 миллионов за рекламу: Киркоров не прочь заработать на 9-летнем сыне
Вот почему Галкин так и не стал народным артистом
Всего одна деталь в «Мойдодыр» ошеломила иностранцев: «В СССР это было нормой?»
Диснею не тягаться: создатель «Ну, погоди!» приструнил критиков-иностранцев
Помните красавца Эду из «Семейных уз»? Гляньте, что с ним сделала болезнь
Приложение киноафиши