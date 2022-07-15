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Генри Джуст
Генри Джуст
Henry Joost
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Генри Джуст
Henry Joost
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Дата рождения
1 января 1981
Возраст
41 год
Знак зодиака
Козерог
Карьера
Сценарист, Продюсер, Режиссер
Биография Генри Джуст
Родился в 1981 году.
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Фильмография Генри Джуст
Секретная штаб-квартира
фантастика, боевик, приключения
2022, США
0.0
Проект Power
боевик, фантастика
2020, США
6.0
Нерв
триллер
2016, США
7.0
Вирус
драма, ужасы, триллер
2016, США
6.0
Паранормальное явление 4
ужасы
2012, США
7.0
Паранормальное явление 3
ужасы
2011, США
7.0
Как я дружил в социальной сети
документальный
2010, США
7.0
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Дети обнаруживают супергеройскую базу Оуэна Уилсона в трейлере фильма «Секретная штаб-квартира»
В Северной Америке фильм выйдет 12 августа.
Написать
15 июля 2022 10:27
Звезда «Анатомии страсти» Джесси Уильямс сыграет с Оуэном Уилсоном в экшен-комедии «Секретная штаб-квартира»
Проект позиционируют как «Один дома» в антураже Бэтпещеры.
Написать
2 июля 2021 13:01
Комедийный экшен «Секретная штаб-квартира» с Оуэном Уилсоном выйдет летом 2022 года
За создание отвечают продюсер Джерри Брукхаймер и режиссеры «Проекта Power».
Написать
3 июня 2021 14:37
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