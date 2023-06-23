Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Закрыть трейлер
Закрыть трейлер
Аисты - трейлер
Киноафиша Трейлеры Аисты. Трейлер

Аисты. Трейлер

🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Дата публикации: 21 декабря 2015
Аисты – Раньше аисты приносили детей в семьи, теперь этим занимается глобальный интернет-магазин, а аисты работают в нём курьерами. Джуниор один из лучших в деле логистики. Он обожает свою работу и свою компанию. Желая угодить боссу, и приукрасить достижения фирмы, он задумывает сделать рекламный ролик, который бы рассказал о все плюсах доставки карапузов через его службу. Но во время съёмок чудо-агрегат по распределению детей ломается  и в отделе доставки получается на одну девочку больше. Это из ряда вон выходящее событие  заставляет Джуниора лично обеспечить доставку малышки родителям. Да вот только сделать это надо по старинке, да как можно быстрее, иначе о ЧП узнает босс, и тогда Джуниору несдобровать.
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Artur 23 июня 2023, 12:51
Оценка
Не скажу, что это мой любимый мультик, но я также не могу сказать, что он мне не нравится. Вроде поначалу всё развивается медленно, но потом всё перерастает в масштабную картину. В мультике много замечательных деталей, на которые трудно не обратить внимание при просмотре мультфильма.
Для ребёнка - самое то. Думаю, он многое для себя подчеркнет, да и в принципе мультик не оставит ребенка равнодушным
23 июня 2023, 12:51 Ответить
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

7.2 Аисты
Аисты комедия, анимация, 2016, США
К себе нежно - трейлер 01:28
К себе нежно  трейлер
Доктор Гаф - второй трейлер 01:52
Доктор Гаф  второй трейлер
Лекарь 2: Наследие Авиценны - дублированный трейлер 02:10
Лекарь 2: Наследие Авиценны  дублированный трейлер
Большая земля - трейлер 01:43
Большая земля  трейлер
Мальчик и птица - дублированный трейлер. перевыпуск 00:59
Мальчик и птица  дублированный трейлер. перевыпуск
Петрушка - трейлер 02:08
Петрушка  трейлер
Наследник - финальный дублированный трейлер 00:59
Наследник  финальный дублированный трейлер
Своя в доску - тизер-трейлер 01:03
Своя в доску  тизер-трейлер
Вот это драма! - дублированный трейлер 02:12
Вот это драма!  дублированный трейлер
Охота за тенью - дублированный трейлер 01:34
Охота за тенью  дублированный трейлер
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше