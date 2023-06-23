Аисты
– Раньше аисты приносили детей в семьи, теперь этим занимается глобальный интернет-магазин, а аисты работают в нём курьерами. Джуниор один из лучших в деле логистики. Он обожает свою работу и свою компанию. Желая угодить боссу, и приукрасить достижения фирмы, он задумывает сделать рекламный ролик, который бы рассказал о все плюсах доставки карапузов через его службу. Но во время съёмок чудо-агрегат по распределению детей ломается и в отделе доставки получается на одну девочку больше. Это из ряда вон выходящее событие заставляет Джуниора лично обеспечить доставку малышки родителям. Да вот только сделать это надо по старинке, да как можно быстрее, иначе о ЧП узнает босс, и тогда Джуниору несдобровать.
Для ребёнка - самое то. Думаю, он многое для себя подчеркнет, да и в принципе мультик не оставит ребенка равнодушным
