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L'Universale

Вместе в кино, 2016

2016 / Италия
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О фильме

Кинозал размером со Вселенную... Парень на «Веспе» въезжает в зрительный зал небольшого кинотеатра прямо во время сеанса. Публика негодует, администрация вызывает полицию? Напротив, все встречают хулигана одобрительными воплями и аплодисментами! В мире был только один кинотеатр, где такое возможно — флорентийский «Универсале», вечный конкурент чинного «Эдема», прибежище шпаны, хиппи, сомнительных дельцов; здесь курили и в голос комментировали происходящее на экране грубыми шутками — но так здешний яркий контингент выражал свою любовь к кино. Которую главный герой Томмазо, практически живший в «Универсале» с младенческих лет, унаследовал от отца-киномеханика, обращавшегося с проектором будто с женщиной. Жизнь героев проходит под аккомпанемент великих кадров — от «Семи самураев» (вызвавших непочтительные «выкрики с мест») до «Последнего танго в Париже» (который до сцены с маслом смотрели в испуганном молчании, а потом — прорвало). Жизнь героев сама становится фильмом — озорным и совсем не сентиментальным, хотя без ностальгии по 1970-м, эпохе свободной любви и политических сотрясений, не обошлось.

6.4 Оцените
10 голосов
Продолжительность 1 час 32 минуты
Год выпуска 2016
Премьера в мире 14 апреля 2016
Возраст 16+
Режиссер
Федерико Микали
В ролях
Франческо Турбанти
Матильда Анна Ингрид Лутс
Матильда Анна Ингрид Лутс
Клаудио Бигальи
Робин Мунаини
Паоло Эндель
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Вместе в кино 1 постер
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Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Фестиваль итальянского кино FELICITÀ ITALIANA Лето – это пора не только жгучего солнца и проливных дождей, но также итальянских комедий. С 24 по 29 августа в Москве, Санкт-Петербурге и Новосибирске пройдут показы лучших новинок кинопроката
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15 августа 2016 18:01
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