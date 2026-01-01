«97%»

Бен Бранд, Нидерланды, 2013

Самым обычным вечером самый обычный житель мегаполиса Берт возвращался с работы домой, как вдруг его любимое приложение LoveMatch стало отчаянно сигнализировать: эй, LovelyBertje82, а ну-ка, скорее посмотри по сторонам – незнакомка твоей мечты, на 97% годящаяся в спутницы до гробовой доски, где-то рядом, всего в нескольких метрах, в том же вагоне метро. И Берт огляделся...

Этот легкий лирико-комический этюд о том, как теряют и находят друг друга современные горожане, напоминает немногословные новеллы Йоса Стеллинга из цикла «Эротические истории». У голландцев есть вкус к очаровательным и немного странным рассказам, где пластика, взгляды, жесты и улыбки важнее речи, а погоня за мечтой – никакая не метафора, а реальное приключение, поджидающее тебя в туннелях подземки.

«Носороги» / Rhinos

Шимми Маркус, Ирландия – Германия, 2012

Томас сидел себе с книжкой на скамейке, когда рядом приземлилась рассерженная девчонка. Она только что порвала со своим бойфрендом – потому что тот оказался полным засранцем. Томас принял слово «засранец» за имя, да и вообще мало, что понял из сказанного Ингрид – как, собственно, и она, немецкая туристка в Ирландии, совершенно не владеющая английским. Но разве такие пустяки могут помешать счастью двух сердец?

Душевная комедия о двух радикально непохожих людях утверждает, что различия даже сближают. У героев нет ничего общего – ни темперамента, ни интересов, ни даже языка, зато есть взаимная нежность, нагрянувшая внезапно и бесповоротно.

«Жан-Мишель, северный олень» / Jean-Michel, le Caribou des Bois

Матье Оврей, Франция – Бельгия, 2014

Олень Жан-Мишель – настоящий лесной герой, рыцарь без страха и упрека, парящий над родными чащами в красном плаще супермена. Он всегда первым приходит на помощь: и бельчонку, который не может справиться с твердым орешком, и зайчишке, угодившему в омут с головой. Но вот что делать, когда ты влюблен – такую задачку слёту не решить даже доблестному Жан-Мишелю...

Основанные на популярной детской книге мультфильм весело рассуждает о совсем не детской проблеме: как любовь делает самых сильных и закаленных уязвимыми. Впрочем, в такой слабости нет ничего предосудительного.

«Конечная» / Long Branch

Дэйн Кларк, Линси Стюарт, Канада, 2011

Они случайно встретились в клубе и тут же, не успев узнать имен друг друга и наплевав на мороз, слились в страстном поцелуе. Желание бурного грязного секса без обязательств накрыло их с головой и могло бы без заминки воплотиться в жизнь – если бы не расстояние. Он живет на окраине, куда добираться, если повезет, не меньше двух часов, а у нее тем временем не умолкает мобильник: назойливый бывший пытается дозвониться...

Снятая в заснеженных канадских пейзажах, но удивительно теплая короткометражка настроением напоминает комедию с Райаном Гослингом и Эммой Стоун «Эта дурацкая любовь». Чувства бывают весьма прихотливы, а случайный романчик может стать историей на всю жизнь.

«Даже не думай!» / Don't Call It A Comeback

Рамин Серри, США, 2013

На что ты готов пойти ради жизни? С ней, как оказалось, очень просто расстаться – всего минуту назад ты изображал Джеймса Бонда, лихо ловя на лету оливку из бокала с мартини, а теперь вместо секса с той, которую пытался соблазнить такими трюками, общаешься со своим ангелом-хранителем: оливка-то попала не в то горло...

Лаконичная и искрометная комедия о любви и привидениях иронизирует над таким расхожим штампом, как любовь – это подвиг. Подумаешь, подвиг. Может, ты попробуешь сделать что-то по-настоящему значительное, если небесная канцелярия отпустит тебе второй шанс?

«Смерть Железному человеку» / Death to the TinmanРэй Тинтори, США, 2007

Коварный пастор препятствует счастью своей дочери Джейн с пришлым лесорубом Биллом и накладывает на топор дровосека страшное заклятие: вышедший из-под контроля инструмент превращает хозяина в обрубок. Лучший друг Билла – гениальный и безумный инженер – возвращает ему жизнь, превращая в металлического мутанта. Но в груди Билла из железа все еще бьётся жизнь – в отличие от подменившей его в объятиях Джейн «мясной куклы», лишь внешней похожей на человека. Сможет ли Джейн отличить настоящего возлюбленного от адской подделки?

Безудержная сюрреалистическая фантазия вдохновлена историей Железного Дровосека из сказок Фрэнка Баума о стране Оз – но, как прямо заявлено в титрах, все имена изменены, чтобы защитить невинных. А список ассоциаций, которые вызывает эта жестокая и нежная любовная история можно множить долго: тут и японский культ железного человека Тецуо, и новаторские черно-белые киноэксперименты автора «Тени вампира», американца Э. Элиаса Мериджа, и даже фантазии нашего Владимира Сорокина, посвятившего грандиозную «ледяную» трилогию различию между настоящими, способными чувствовать людьми и «мясными машинами».

«Перевозки Такахаши» / Moving Takahashi

Джош Соскин, США, 2011

Иногда провидение принимает облик простого грузчика: плохой парень Крэйг, взявшийся за перевозку мебели из богатого буржуазного дома, оказывается спасителем его молодой хозяйки, решившей порвать с надоевшей роскошной жизнью...

Эта ловко устроенная, многоуровневая комедия, вдохновленная ранней работой Уэса Андерсона «Бутылочная ракета», полна перевертышей, она ставит знак равенства между страстью и нарушением уголовного кодекса, играет и с жанром криминального фильма, и с традицией протестного кино о «бунтарях без причины». В главной роли – Бойд Холбрук, новая восходящая звезда Голливуда, известный по таким хитам, как «За канделябрами», «Гостья», «Прогулка среди могил» и «Исчезнувшая».

«Ход мыслей» / Train of Thought

Лео Бридл, Бен Томас, Великобритания, 2009

Художник и фантазер путешествует по железным дорогам, листая дневник с рисунками и мечтая о прекрасной незнакомке, что ждет его на далеком перроне, под самыми точными в мире часами. Кто знает, быть может однажды эти мечты окажутся явью...

Изысканная английская картина делает буквальным словосочетание «ход мыслей», train of thought: в кадре – волшебный ретро-поезд, где материализуются заветные мысли и желания. Романтика вокзалов – никто до сих пор не придумал более подходящих мест для сладких встреч и расставаний – воплощена в сложнейшей кинематографической технике: это изобретательный микс игрового кино и силуэтной компьютерной анимации.

«С днём рождения!» / Happy B-Day

Хольгер Фрик, Германия, 2013

Тобиас – парень, который не любит сюрпризов, особенно в день рождения. Его подружка Миа, напротив, всегда готова удивить. Вот и для праздничного дня она припасла одно неожиданное поздравление – не догадываясь, к каким комичным и кровавым последствиям приведет её дерзкая шутка...

Утро, начинающееся с пробежки в лесу, не сулит ничего необычного – если только в ход событий не вмешиваются сильные чувства. Эта короткометражка, ставшая сенсацией полуночной программы легендарного техасского кинофестиваля SXSW, доводит до предела такое соображение: раз влюблен – будь готов ко всему. Черная, но оптимистичная комедия наглядно показывает, как ситуация, из которой, окажись ты один, выход невозможен, оборачивается экстремальной радостью, если твоя вторая половина рядом.