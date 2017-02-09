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Короткие истории о любви «Love is…» Короткие истории о любви «Love is…»
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Love Shorts 4

Короткие истории о любви «Love is…», 2017

2017 / Франция / Великобритания / Россия / США / Аргентина / Испания
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«Адель в августе» (Adèle en Août)

Камиль Россе, Франция, 2016; 27 минут

«Ты такая взрослая!» – восклицают друзья семьи, пригласившие 15-летнюю Адель и её родителей провести каникулы за городом. В распоряжении девушки – комната уже упорхнувшего из родного гнезда Самуэля. А еще – его дневник и кассеты с любовными песнями под гитару. Кажется, в их исполнителя можно влюбиться на расстоянии. Но тут на уикенд приезжает и сам Самуэль...

Солнечные дни, зелень стремительно убегающего лета, тихая речка с деревянными мостками – всё вокруг располагает к лирическим грезам, похожим на те, что овладели столетия назад пушкинской Татьяной. У молодежи из французской глубинки вместо балов принято закатывать вечеринки с раскованными танцами, и любовных писем сегодня уже не пишут, но разве это что-то меняет? Первая любовь не знает временных и государственных границ, так отчего бы девчонке начала XXI века не встретить своего Онегина?

«Расстаться с Дженни» (Breaking Up with Jenny)

Петр Антохин, Россия, 2016; 14 минут

За три часа до свадьбы Рэйчел засыпает Гаса телефонными сообщениями: «Только не брейся, я не хочу, чтобы на фото ты выглядел моложе меня!». У Гаса же заботы поважнее: он с мукой в глазах вглядывается в стикер с неотложным делом. «Порвать с Дженни». Легко сказать! Гас перед зеркалом репетирует речь, сам себя убеждая в правильности решения. Гас ищет веские аргументы. Но соперница невесты отличается шумным капризным нравом и явно не готова уступить Гаса другой...

Оригинальная версия «Иронии судьбы» – эффектный фантастический анекдот, придуманный российским режиссером и рассказанный на английском языке и в европейских декорациях. Анекдот с интернациональной моралью: не стоит перед свадьбой выяснять отношения с бывшей. Кем бы она ни была.

«Мечтая о Пегги Ли» (Dreaming of Peggy Lee)

Джеймс Эверетт, Великобритания, 2015; 11 минут

Александр и Белинда – не совсем обычные лондонские подростки, которым не слишком-то вольготно дома, под присмотром строгой матери. Сегодня они решают выйти из-под контроля – и сбежать в волшебный джазовый клуб, где звучат песни великой Пегги Ли, и всё – точь-в-точь, как в Америке 1940-х...

Любовь – понятие всеохватное. В этом неожиданном, отказывающемся от слов (почему – поймёте, когда посмотрите) фильме, она – синоним музыке и свободе.

«Инициация Фабрицио» (El inicio de Fabrizio)

Мариано Биасин, Аргентина, 2015; 16 минут

Фабрицио и его друзья по уличным играм живут в том сладком переходном возрасте, когда с соседскими девчонками еще можно устраивать невинные водные сражения. От которых всего лишь шаг до объятий и поцелуев. Фабрицио везет в любви, его подружка не прочь продолжить поцелуи более решительными действиями – вот только где? Выход, кажется, найден – надо только угнать у старика-соседа машину-развалюху и превратить её в романтический альков...

Страстная озорная комедия говорит о подростковых желаниях откровенно и деликатно. Юмор, эротика, витальная радость – так лихо их сочетают только в Латинской Америке.

«Как пережить разрыв» (How to Survive a Breakup)

Дина Адар, Кай Коллинз, США, 12 минут

«Жить в отрицании», «Похоронить себя в работе», «Переехать к друзьям», «Устроить свидание на одну ночь», «Смириться с депрессией», «Завести знакомство онлайн» – о том, как пережить разрыв, написаны тома. Эта комедия остроумно иллюстрирует некоторые из бесценных (и бесполезных) советов на примере Теи и Ника.

Каждый рецепт разыгрывается в двух – мужском и женском – вариантах. Выбирайте самый смешной. И не забывайте, что жизнь всегда подкинет еще один, новый и беспроигрышный.

«Одинокая планета» (Lonely Planet)

Алекс Бурунова, США – Испания, 2014; 24 минуты

Американка Джулия – профессиональный турист: колесит по странам и городам для составления путеводителей, за что и получает от нового барселонского знакомца Пау прозвище «Одинокая планета». В Нью-Йорке Джулия вряд ли бы решилась разделить такси с незнакомцем, но в Барселоне рискнула – и не прогадала: так начался ее новый прекрасный роман. Правда, все предыдущие заканчивались вместе с командировкой – будет ли у этой европейской истории продолжение?

Психологически выверенная и очень легкая любовная драма проникает в чувства героев глубоко, но без ненужного надрыва. Как хороший гид.

Смотреть кино про любовь – почти как заниматься любовью – никогда не надоест. Битловское утверждение «Всё, что тебе нужно, – это любовь» проверено временем и кинематографом. Вечная тема будоражит режиссерскую фантазию, давая уникальный шанс с молниеносной быстротой перемещаться от грустного до смешного, веселиться и плакать – практически одновременно. И никогда не скучать. В новой программе – шесть красивых романтических историй, виртуозные фильмы с трех континентов: в стиле джаз и в стиле рок, о первом взрослом чувстве, накрывающем в самом нежном возрасте, и науке расставаться, о ревности, идущей с любовью рука об руку, и музыке. Только сильные чувства!

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Продолжительность 1 час 44 минуты
Год выпуска 2017
Премьера в России 9 февраля 2017
Премьера в мире 9 февраля 2017
Возраст 18+
Прокатчик Utopia Pictures
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Постер фильма Короткие истории о любви «Love is…» 1 постер
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Если посещение кинотеатра в День святого Валентина - это обязательная часть программы, то сборник короткометражек «Love Is…» станет компромиссом между женским «хочу о любви» и мужским «давай без розовых соплей». 6 историй повествуют о разных людях, странах и ситуациях, но их объединяет одно - любовь. Однако показано это чувство весьма оригинально и без присыпки ванилином. Французы на выезде Открывает этот романтический киноальманах…
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Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
В Москве пройдет показ фильмов о любви в День святого Валентина 14 февраля в киноцентре «Октябрь» в честь Дня святого Валентина пройдет показ фильмов о любви от сети кинотеатров «КАРО». Начало в 18.30. В программе праздничного вечера:
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10 февраля 2017 12:11
Короткие истории о любви «Love is…» выходят в российский прокат 9 февраля Сегодня состоится премьера киноальманаха «Короткие истории о любви «Love is…»», в который вошло шесть фильмов из разных стран: Франции, России,
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9 февраля 2017 04:56
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